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    Почта, банки, магазины. В Курской области власти поручили подготовить укрытия около многолюдных мест

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    В Курской области укрытия и окопы оборудуют около многолюдных объектов, которые не оснащены подвальными помещениями. Об этом 24 октября заявил глава комитета региональной безопасности региона Михаил Горбунов, передает ТАСС.


    «Элементарные укрытия — это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно — на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки и обложить мешками, чтобы люди могли укрыться», — рассказал он.

    По словам Горбунова, речь идет о территориях сельских поселений, территориях районных центров, где жители посещают ФАПы, почту, банки и магазины.

    «У них нет подвальных помещений, и рядом должны быть оборудованы укрытия», — заявил глава комитета региональной безопасности.

    Курская область граничит с Украиной с начала спецоперации ВС РФ и неоднократно подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

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