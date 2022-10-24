Почта, банки, магазины. В Курской области власти поручили подготовить укрытия около многолюдных мест

В Курской области укрытия и окопы оборудуют около многолюдных объектов, которые не оснащены подвальными помещениями. Об этом 24 октября заявил глава комитета региональной безопасности региона Михаил Горбунов, передает ТАСС.





«Элементарные укрытия — это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно — на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки и обложить мешками, чтобы люди могли укрыться», — рассказал он.