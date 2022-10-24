Госдума: Уровень бронирования отелей на ноябрь в Крыму упал до нуля

Крым переживает отток туристов после объявления высокого уровня террористической опасности. Об этом рассказала депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму Татьяна Лобач, передает 24 октября агентство «Интерфакс».
«В связи с установленным в Крыму высоким, «желтым» уровнем террористической опасности, с августа наблюдается резкий отток туристов из регионов», — сказала она.
Как объяснила депутат, на сентябрь уровень бронирования составлял 25 %, на октябрь 5 %, а на ноябрь — 0 %.
«Динамика бронирований в Республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная», — рассказала Лобач на круглом столе комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.
Депутат отметила, что с начала 2022 года в Крым приехало более 5 млн туристов, что меньше показателей прошлого года — тогда полуостров посетили более 9,5 млн человек.