Госдума: Уровень бронирования отелей на ноябрь в Крыму упал до нуля

Крым переживает отток туристов после объявления высокого уровня террористической опасности. Об этом рассказала депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму Татьяна Лобач, передает 24 октября агентство «Интерфакс».

«В связи с установленным в Крыму высоким, «желтым» уровнем террористической опасности, с августа наблюдается резкий отток туристов из регионов», — сказала она.

Как объяснила депутат, на сентябрь уровень бронирования составлял 25 %, на октябрь 5 %, а на ноябрь — 0 %.