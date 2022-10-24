    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.2eur59.84

    Госдума: Уровень бронирования отелей на ноябрь в Крыму упал до нуля

    6972
    26 комментариев

    Крым переживает отток туристов после объявления высокого уровня террористической опасности. Об этом рассказала депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму Татьяна Лобач, передает 24 октября агентство «Интерфакс».

    «В связи с установленным в Крыму высоким, «желтым» уровнем террористической опасности, с августа наблюдается резкий отток туристов из регионов», — сказала она.

    Как объяснила депутат, на сентябрь уровень бронирования составлял 25 %, на октябрь 5 %, а на ноябрь — 0 %.

    «Динамика бронирований в Республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная», — рассказала Лобач на круглом столе комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

    Депутат отметила, что с начала 2022 года в Крым приехало более 5 млн туристов, что меньше показателей прошлого года — тогда полуостров посетили более 9,5 млн человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ30
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    Читатель №1536224 Окт 2022 в 17:17
    Можно еще попредсказывать? Если это читают товарищи с незалежной - скажите родным и близким выехать с крупных городов. Провокация с "грязной бомбой", на которой крупно напишут "зроблено в росii" - будет явно в месте большого скопления людей и в крупном городе - если нет желания потом помереть от лучевой болезни или онкологии - лучше на месяц-другой уехать на дачу. И обзавестись дозиметром. Своих властям у вас уже не жалко, сейчас главное - подставить РФ.
    +0−1
    daisychain24 Окт 2022 в 16:49
    У них не бронь, у них отсрочка!
    +0−1
    ThunderPiter24 Окт 2022 в 16:44
    До скрепных доходит (пусть и с опозданием - как до жирафа), что краденным пользоваться не только нехорошо, но и небезопасно?
    +2−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close