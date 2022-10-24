Петербуржцам расскажут, как в Российской империи развивали внутренний туризм

К концу XIX века состоятельная русская публика оставляла на европейских курортах от 100 до 200 млн рублей золотом. Империя решила побороться за них (и публику, и рубли золотом) и начала развивать то, что сейчас назвали бы внутренним туризмом. В Маяковке 30 октября расскажут, как это было. Бесплатно. 16+

Осень, 1896 год, у врача управления Кавказских минеральных вод статского советника В.В. Святловского — завидная загранкомандировка. Поручено изучить устройство курортно-лечебного дела на лучших курортах Австро-Венгрии, Италии, Франции, Германии и Швейцарии. На самом деле поручение не очень завидное: надо было и осмыслить, возможен ли подобный размах в Российской империи. Под курортами в те времена понимались в основном целебные грязи и минеральные воды — соответственно, у нас с надеждой смотрели на Кавказ. Святловский с печалью констатировал: минводы и грязи России по целебным свойствам не уступали иностранным, а то и превосходили, но отдыхающих/лечащихся там было на порядки меньше, чем в Западной Европе.

Например, в Карлсбаде русские занимали первое место среди иностранцев, говорит историк Элла Сагинадзе, доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС. Ученая цитирует Святловского: «Приглашаю ехать в свои курорты не потому, что каждый кулик своё болото хвалит, а потому, что я глубоко верю, что это «болото» может и должно быть такой же зеленеющей нивой, как все эти Висбадены, Ахены, Карлсбады и Виши…».



Лекцию Эллы Сагинадзе «И у нас будут собственные Ривьеры и Баден-Бадены!»: как в Российской империи развивали внутренний туризм» слушаем в Медиахолле Маяковки (наб. Фонтанки, 44, 1-й этаж). Подробности и регистрация на сайте библиотеки в разделе «мероприятия». Начало в 17.30.

