    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    746мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.53eur61.13

    Петербуржцам расскажут, как в Российской империи развивали внутренний туризм

    2215
    3 комментария

    К концу XIX века состоятельная русская публика оставляла на европейских курортах от 100 до 200 млн рублей золотом. Империя решила побороться за них (и публику, и рубли золотом) и начала развивать то, что сейчас назвали бы внутренним туризмом. В Маяковке 30 октября расскажут, как это было. Бесплатно. 16+

    Фото: Википедия
    ПоделитьсяПоделиться

    Осень, 1896 год, у врача управления Кавказских минеральных вод статского советника В.В. Святловского — завидная загранкомандировка. Поручено изучить устройство курортно-лечебного дела на лучших курортах Австро-Венгрии, Италии, Франции, Германии и Швейцарии. На самом деле поручение не очень завидное: надо было и осмыслить, возможен ли подобный размах в Российской империи. Под курортами в те времена понимались в основном целебные грязи и минеральные воды — соответственно, у нас с надеждой смотрели на Кавказ. Святловский с печалью констатировал: минводы и грязи России по целебным свойствам не уступали иностранным, а то и превосходили, но отдыхающих/лечащихся там было на порядки меньше, чем в Западной Европе.

    Например, в Карлсбаде русские занимали первое место среди иностранцев, говорит историк Элла Сагинадзе, доцент факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС. Ученая цитирует Святловского: «Приглашаю ехать в свои курорты не потому, что каждый кулик своё болото хвалит, а потому, что я глубоко верю, что это «болото» может и должно быть такой же зеленеющей нивой, как все эти Висбадены, Ахены, Карлсбады и Виши…».

    Лекцию Эллы Сагинадзе «И у нас будут собственные Ривьеры и Баден-Бадены!»: как в Российской империи развивали внутренний туризм» слушаем в Медиахолле Маяковки (наб. Фонтанки, 44, 1-й этаж). Подробности и регистрация на сайте библиотеки в разделе «мероприятия». Начало в 17.30.

    Александра Шеромова

    Фото: Википедия

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!30 Окт 2022 в 01:41
    - Думаешь.., в Александре что-то есть? - Вне всяких сомнений!) - Но.. - Вне всяких.. "но"! )
    +0−0
    28006106930 Окт 2022 в 01:35
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так ка.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!30 Окт 2022 в 01:24
    прикольный такой на болотах вой зачем?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close