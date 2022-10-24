Петербургские дороги начали обрабатывать реагентами, но пока не везде

На выходных в Петербург пришли ночные заморозки: на траве появился иней, листья стали хрустеть под ногами, а асфальт оказался неожиданно скользким. Пришло время дорожникам расчехлять реагенты.
Дорожные предприятия начали обрабатывать петербургские дороги противогололедными материалами, сообщает 24 октября пресс-служба комитета по благоустройству. Пока это делают только в тех местах, где обработка необходима, и в небольших объемах.
В будние дни минувшей недели температура держалась в плюсе, поэтому городские улицы убирали как обычно. За неделю с дорог и тротуаров собрали почти 1500 тонн смета и 885 кубометров мусора, а на мытье магистралей и пешеходных зон потратили 30 тысяч кубометров воды и 8 тысяч литров шампуня. В зеленых зонах продолжаются осенние посадки деревьев и кустарников, а на прошедшей неделе к ним добавились еще и цветы: к будущему сезоны высадили луковицы тюльпанов, нарциссов, мускари, крокусов и других растений.
В понедельник, 24 октября, петербургские улицы убирают и моют 569 машин и 996 дворников, а сады, скверы и парки в порядок приводят 262 машины и 859 специалистов садово-парковых хозяйств. По вопросам, связанным с уборкой городских улиц, можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону: 314–60–13.