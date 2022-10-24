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    Петербургские дороги начали обрабатывать реагентами, но пока не везде

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    3 комментария
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    На выходных в Петербург пришли ночные заморозки: на траве появился иней, листья стали хрустеть под ногами, а асфальт оказался неожиданно скользким. Пришло время дорожникам расчехлять реагенты.

    Дорожные предприятия начали обрабатывать петербургские дороги противогололедными материалами, сообщает 24 октября пресс-служба комитета по благоустройству. Пока это делают только в тех местах, где обработка необходима, и в небольших объемах.

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    В будние дни минувшей недели температура держалась в плюсе, поэтому городские улицы убирали как обычно. За неделю с дорог и тротуаров собрали почти 1500 тонн смета и 885 кубометров мусора, а на мытье магистралей и пешеходных зон потратили 30 тысяч кубометров воды и 8 тысяч литров шампуня. В зеленых зонах продолжаются осенние посадки деревьев и кустарников, а на прошедшей неделе к ним добавились еще и цветы: к будущему сезоны высадили луковицы тюльпанов, нарциссов, мускари, крокусов и других растений.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    В понедельник, 24 октября, петербургские улицы убирают и моют 569 машин и 996 дворников, а сады, скверы и парки в порядок приводят 262 машины и 859 специалистов садово-парковых хозяйств. По вопросам, связанным с уборкой городских улиц, можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону: 314–60–13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии 3

    Avs715324 Окт 2022 в 14:05
    Ре-агенты хоть не натовские часом?
    +0−0
    Kostyn24 Окт 2022 в 13:57
    Прошу прощения, но поему я пишу один и тот же комментарий уже какой год подряд, но всё же, почему массовый ремонт дорог опять начался только в сентябре?... И так происходит из года в год, почему? Девять месяцев до сентября где люди и техника?... В параллельной реальности?
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