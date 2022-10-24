Петербургские дороги начали обрабатывать реагентами, но пока не везде

На выходных в Петербург пришли ночные заморозки: на траве появился иней, листья стали хрустеть под ногами, а асфальт оказался неожиданно скользким. Пришло время дорожникам расчехлять реагенты.

Дорожные предприятия начали обрабатывать петербургские дороги противогололедными материалами, сообщает 24 октября пресс-служба комитета по благоустройству. Пока это делают только в тех местах, где обработка необходима, и в небольших объемах.