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    В 2023 году в Красносельском районе появится школа на 1 375 мест с двумя бассейнами

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    В Красносельском районе Петербурга началось строительство новой школы на 1 375 мест. Как отмечают в холдинге Setl Group, для учеников младшей школы и более старших ребят в помещении сделают отдельные блоки с индивидуальными входами.

    Блоки объединит общая группа помещений, среди которых будет столовая, несколько спортзалов, два бассейна и актовый зал на 420 мест. Также в школе появятся библиотека, медпункт, мастерская, помещения для кружков и отдыха.

    На пришкольной территории оборудуют спортивную зону, которая включает футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, легкоатлетические дорожки, уличные тренажеры и полосу препятствий. Кроме того, здесь благоустроят зоны для отдыха и активных игр, а также площадку для изучения правил дорожного движения. Во дворе также посадят деревья, кустарники и газон, установят малые архитектурные формы.

    Школу, которая станет третьей в квартале «Солнечный город», планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

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