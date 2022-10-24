В 2023 году в Красносельском районе появится школа на 1 375 мест с двумя бассейнами

В Красносельском районе Петербурга началось строительство новой школы на 1 375 мест. Как отмечают в холдинге Setl Group, для учеников младшей школы и более старших ребят в помещении сделают отдельные блоки с индивидуальными входами.

Блоки объединит общая группа помещений, среди которых будет столовая, несколько спортзалов, два бассейна и актовый зал на 420 мест. Также в школе появятся библиотека, медпункт, мастерская, помещения для кружков и отдыха.