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    Встречи на перекрестках и каршеринг в заборе: петербургским водителям было чем заняться в утренних пробках

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    3 комментария

    Утром понедельника дороги Петербурга оказались загружены на 7 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного, тем не менее, ситуация повторяет начало предыдущей недели. Головной боли водителям добавили и аварии.

    На пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта столкнулись легковые Nissan и Volkswagen, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Валентин. Авария произошла на трамвайных путях, из-за чего электротранспорту пришлось постоять. При этом, по данным «Яндекса», Народная улица и проспект Славы в направлении Московского этим утром были одним из самых загруженных участков, и затор там составил 9 баллов. Столько же было на проспекте Косыгина в сторону центра, эта магистраль попала в топ-5 утренних пробок.

    Еще две легковые машины в десятом часу утра не поделили перекресток проспекта и Большевиков с улицей Дыбенко, пишет участница группы Анна.

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    А на проспекте Луначарского, возле дома 88, корпус 1 в направлении Светлановского проспекта столкнулись легковая Toyota и каршеринговый кроссовер, сообщает очевидица Алина. Машины раскидало по крайним полосам. Каршеринг, развернувшись поперек дороги, уткнулся носом в ограждение. У «Тойоты» видно сильные повреждения передней части.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Нехарактерно плотное движение этим утром было на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе: вместо обычных 6 баллов там собрался восьмибалльный затор. А самые крупные пробки утра были на внутреннем кольце КАД (9,6 км от Мурманского шоссе до Софийской улицы), Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневскиом проспекте и проспекте Энергетиков (9,2 км от поворота к логистическому складу до Якорной улицы), Московском шоссе (5,8 км от реки Попова Ижорка до Колпинского шоссе), Новоприозерском шоссе (5,4 км от моста через реку Охта до КАД), а также на Мурманском шоссе и Народной улице (4,2 км).

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 3

    Pravda17824 Окт 2022 в 13:42
    Где раньше ехал 7 минут теперь 30 минут! Кто так настроил светофоры?!
    +1−0
    Pravda17824 Окт 2022 в 13:41
    Всё потому что светофоры неправильно настроены!
    +1−0
    Pravda17824 Окт 2022 в 13:40
    Всё потому что светофоры настроены через одно место!
    +1−0
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