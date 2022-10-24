Встречи на перекрестках и каршеринг в заборе: петербургским водителям было чем заняться в утренних пробках

Утром понедельника дороги Петербурга оказались загружены на 7 баллов. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного, тем не менее, ситуация повторяет начало предыдущей недели. Головной боли водителям добавили и аварии.



На пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта столкнулись легковые Nissan и Volkswagen, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Валентин. Авария произошла на трамвайных путях, из-за чего электротранспорту пришлось постоять. При этом, по данным «Яндекса», Народная улица и проспект Славы в направлении Московского этим утром были одним из самых загруженных участков, и затор там составил 9 баллов. Столько же было на проспекте Косыгина в сторону центра, эта магистраль попала в топ-5 утренних пробок.