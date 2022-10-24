Компания Tesla снизила цены на электромобили, которые собирают в Китае

Впервые с начала текущего года компания Tesla снизила цены на электромобили Model Y и Model 3, которые собираются в Китае. Об этом 24 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании.



Так, стоимость базовой комплектации кроссовера Model Y в китайских салонах упала с 316,9 тыс. юаней (44,6 тыс. долл.) до 288,9 тыс. юаней (40,6 тыс. долл.). Розничная цена на Model 3 теперь стартует с 265,9 тыс. юаней (37,4 тыс. долл.), до этого базовая комплектация обходилась в 279,9 тыс. юаней (39,4 тыс. долл.). Ранее компания несколько раз поднимала цены на машины, собираемые в Китае, из-за роста стоимости комплектующих.

