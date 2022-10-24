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    Компания Tesla снизила цены на электромобили, которые собирают в Китае

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    5 комментариев

    Впервые с начала текущего года компания Tesla снизила цены на электромобили Model Y и Model 3, которые собираются в Китае. Об этом 24 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании.

    Так, стоимость базовой комплектации кроссовера Model Y в китайских салонах упала с 316,9 тыс. юаней (44,6 тыс. долл.) до 288,9 тыс. юаней (40,6 тыс. долл.). Розничная цена на Model 3 теперь стартует с 265,9 тыс. юаней (37,4 тыс. долл.), до этого базовая комплектация обходилась в 279,9 тыс. юаней (39,4 тыс. долл.). Ранее компания несколько раз поднимала цены на машины, собираемые в Китае, из-за роста стоимости комплектующих.

    Седан Model 3 и кроссовер Model Y собирают на предприятии в Шанхае. С октября 2020 года Model 3 экспортируют в такие страны Европы, как Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и Норвегия. В минувшем году на китайском заводе собрали более 484 тыс. электромобилей.

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    Комментарии 5

    ProstoZloy24 Окт 2022 в 13:43
    "В минувшем году на китайском заводе собрали более 484 тыс. электромобилей."
    Это ненамного больше, чем за тот же период на АвтоВАЗе - 433 тыс. ;)
    +0−1
    altnec24 Окт 2022 в 13:40
    Да, кстати, не просто так опустили население Кузбасса, до уровня тараканов, там лития немеряно, больше чем в Украине.
    +0−1
    altnec24 Окт 2022 в 13:38
    С дешевым литием проблемы.
    +0−1
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