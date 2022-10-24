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    В Курской области усилят контроль на въезд в Курчатов, где расположена АЭС

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    Власти Курской области усилят контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция. Также подобные меры коснутся основных магистралей, сообщил 24 октября на оперативном совещании администрации губернатор региона Роман Старовойт.

    Он добавил, что дополнительных ограничений на въезд в регион, где введен средний уровень реагирования, пока не требуется.

    Ранее Роман Старовойт рассказал, что в Курской области закончены работы по возведению двух усиленных линий обороны. Третья линия будет закончена до 5 ноября.

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