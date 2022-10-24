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    COVID-19

    Россияне резко перестали заражаться коронавирусом

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    7 комментариев

    Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 40 %, а госпитализация — на 16,5 %, сообщили 24 октября в федеральном оперштабе.

    За минувшие сутки в России выявлено 7 329 новых случаев COVID-19, в том числе 524 в Петербурге. Госпитализировано за сутки 475 человек (на 28,2 % меньше, чем накануне), в том числе 43 в городе на Неве. Подтверждено 89 летальных исходов, из них 15 — в Петербурге.

    Тем временем в США во время лабораторных исследований, по информации СМИ, случайно создали убийственный коронавирус с летальностью в 80 %. Ученых проверяют.

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    Комментарии 7

    Гротеск24 Окт 2022 в 14:04
    главное - не кто болеет, а кто считает...
    +0−0
    polunochnik24 Окт 2022 в 13:25
    Не было бы счастья да несчастье помогло.
    Вот они самые эффективные меры против ковида всплыли.
    +2−1
    Cashmare24 Окт 2022 в 13:24
    россияне резко перестали обращаться к врачам, чтобы не прописали процедуру "слаживания"
    +7−1
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