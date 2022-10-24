Россияне резко перестали заражаться коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на
За минувшие сутки в России выявлено
Тем временем в США во время лабораторных исследований, по информации СМИ, случайно создали убийственный коронавирус с летальностью в
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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на
За минувшие сутки в России выявлено
Тем временем в США во время лабораторных исследований, по информации СМИ, случайно создали убийственный коронавирус с летальностью в
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