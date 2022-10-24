Россияне резко перестали заражаться коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 40 % , а госпитализация — на 16,5 % , сообщили 24 октября в федеральном оперштабе.



За минувшие сутки в России выявлено 7 329 новых случаев COVID-19, в том числе 524 в Петербурге. Госпитализировано за сутки 475 человек (на 28,2 % меньше, чем накануне), в том числе 43 в городе на Неве. Подтверждено 89 летальных исходов, из них 15 — в Петербурге.

