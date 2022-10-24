Парк в Ижевске устроил праздник и бесплатную раздачу арбузов. Толкотня под крики «позор» попала на видео

Несколько тонн арбузов намеревались раздать жителям Ижевска организаторы фестиваля в парке Горького. Их сложили на земле и дали команду разбирать.
Видеозаписи с фестиваля, который прошел накануне, множатся в Сети 24 октября. Как пишет «Удмуртия.Инфо», на «Арбузник» организаторы закупили 10 тонн арбузов, которые собирались раздать после окончания фестиваля. Однако их просто сложили на земле, и раздача превратилась в давку — пожилые женщины, взрослые мужчины и подростки толкались в попытке забрать побольше арбузов.
Организаторы в лице компании «Парки Ижевска» позже сказали, что хотели порадовать гостей, но за их поведение они отвечать не могут.
Пользователи в соцсетях раскритиковали организаторов — если бы арбузы раздавали, например, с машины, такого бы не было. По предварительным данным, пострадавших среди любителей арбузов нет.