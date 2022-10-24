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    Парк в Ижевске устроил праздник и бесплатную раздачу арбузов. Толкотня под крики «позор» попала на видео

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    13 комментариев

    Несколько тонн арбузов намеревались раздать жителям Ижевска организаторы фестиваля в парке Горького. Их сложили на земле и дали команду разбирать.

    Видеозаписи с фестиваля, который прошел накануне, множатся в Сети 24 октября. Как пишет «Удмуртия.Инфо», на «Арбузник» организаторы закупили 10 тонн арбузов, которые собирались раздать после окончания фестиваля. Однако их просто сложили на земле, и раздача превратилась в давку — пожилые женщины, взрослые мужчины и подростки толкались в попытке забрать побольше арбузов.

    Организаторы в лице компании «Парки Ижевска» позже сказали, что хотели порадовать гостей, но за их поведение они отвечать не могут.

    Пользователи в соцсетях раскритиковали организаторов — если бы арбузы раздавали, например, с машины, такого бы не было. По предварительным данным, пострадавших среди любителей арбузов нет.

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    Комментарии 13

    Igor_SPb24 Окт 2022 в 13:24
    Влияние толпы. В социальной психологии есть отдельный раздел "психология толпы". Происходит деиндивидуализация, каждый становится частью толпы и действует, как все. Большинству и эти арбузы не нужны были, просто захватила общая идея "урвать". Обычно в сторону отхожу, неприятно подобное коллективное сумасшествие.
    +1−0
    DEMOMON24 Окт 2022 в 13:16
    Блин, арбузы копеечные. Ну неужели люди настолько бессовестные, чтобы так себя вести! Тьфу!
    +1−0
    своих не бросаем24 Окт 2022 в 13:16
    напоминает передачу про сельское хозяйство, а именно свинарник.
    +2−0
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