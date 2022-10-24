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    СПБ Биржа разрешит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги на 312 млн долларов

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    3 комментария

    СПБ Биржа (Фондовая биржа Санкт-Петербург) с 31 октября позволит инвесторам совершать сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг на общую сумму 312 млн долларов. Расчетный депозитарий биржи СПБ Банк переведет с неторговых разделов субсчетов на торговые 680 бумаг. Об этом 24 октября сообщают в пресс-службе торговой площадки.

    Такая возможность появилась благодаря договоренности биржи с иностранным институциональным инвестором.

    «Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов, и цепочка учета прав по которым включает НРД», — пояснила биржа.

    Затем банк распределит обменянные бумаги среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг, которые находятся у них на неторговых разделах. Будет разблокирована часть акций Apple, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и других компаний.

    Ранее депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета Национального расчетного депозитария, из-за чего инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами, получать по ним купоны или дивиденды. Затем НРД (Национальный расчетный депозитарий) попал под блокирующие санкции Евросоюза. На счетах инвесторов оказались заблокированы ценные бумаги на 6 трлн рублей.

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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок24 Окт 2022 в 13:54
    Неужели выгодоприобретатели объявились?
    +0−1
    ProstoZloy24 Окт 2022 в 13:31
    "От мёртвого осла уши"?
    +0−1
    altnec24 Окт 2022 в 13:27
    Уже ближе.
    Циклопь это просто так не оставит.
    +0−1
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