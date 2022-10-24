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    Мариинский театр покажет редкую оперу Верди

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    31 октября в Мариинском театре покажут оперу Верди «Сила судьбы» в постановке Элайджи Мошински. Это будет специальный показ к 160-летию оперы.

    эскиз декорации Андреаса Роллера к третьему акту оперы
    эскиз декорации Андреаса Роллера к третьему акту оперыФото: Мариинский театр
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    История оперы тесно связана с историей Мариинского театра. «Сила судьбы» была написана итальянским композитором специально для Большого (Каменного) театра в Петербурге, от которого ведет свое начало Мариинский театр. Премьера состоялась 10 ноября (29 октября) 1862 года. Опера была не очень популярной до 20-х годов 20-го века — тогда она превратилась в спектакль, предназначенный для демонстрации вокальных возможностей лучших голосов мира.

    Мариинский театр уже отмечал юбилеи оперы театральными постановками. Так, в 1963 году, к 150-летию со дня рождения Верди и спустя год после 100-летнего юбилея оперы, в Кировском (Мариинском) театре состоялась сценическая премьера второй редакции «Силы судьбы». А в 1998 году Валерий Гергиев и режиссер-постановщик Элайджа Мошински совершили театральный эксперимент — почти целиком реконструировали спектакль 1862 года. Были восстановлены даже декорации по эскизам знаменитого театрального художника Андреаса Роллера.

    Слушателей оперы ждут атмосферные интерьеры фамильных замков, мрачные скалистые пейзажи, архитектурные фантазии на темы средневековых монастырей. А также интересный зрительский эксперимент — увидеть спектакль, каким его задумывал и видел сам автор.

    В главных партиях юбилейного спектакля — ведущие солисты труппы: Ирина Чурилова (Донна Леонора), Екатерина Семенчук (Прециозилла), Михаил Векуа (Дон Альваро), Владислав Сулимский (Дон Карлос). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

    12+

    Полина Никитина

    эскиз декорации Андреаса Роллера к третьему акту оперы
    эскиз декорации Андреаса Роллера к третьему акту оперыФото: Мариинский театр

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