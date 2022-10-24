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    В Подмосковье зарезали водителя VIP-такси и продали его «Майбах» с десятикратной скидкой. Задержан юный пассажир

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    14 комментариев

    Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса, тело которого было найдено под Сергиевым Посадом. Для этого потребовалась командировка на Кубань.

    Как сообщает столичный Следственный комитет 24 октября, 19-летнего молодого человека, которому вменяют расправу над таксистом, задержали в Краснодарском крае. По версии следствия, столицу он покинул после убийства, избавившись от «Майбаха» по бросовой цене.

    Фото: Следственный комитет Москвы
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    31-летний водитель такси пропал 17 октября. В этот день москвич уехал на очередной заказ на автомобиле «Мерседес-Бенц», поздним вечером позвонил супруге и перестал выходить на связь. Через пять дней неподалёку от дороги в Сергиевом Посаде нашли его тело с множественными ножевыми ранениями.

    Фото: Следственный комитет Москвы
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    Коллеги погибшего в соцсетях рассказали, что последним заказом мужчины был вызов из Сергиева Посада от пассажира, которого уже приходилось возить. После этого «Майбах» видели в городе, в салоне сидели молодой человек и девушка. Накатавшись, юноша якобы продал автомобиль.

    В СК подтвердили, что машина была в спешном порядке продана через мобильное приложение. Её изъяли. Источник в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый просил за люксовую модификацию автомобиля «Мерседес-Бенц», стоимость которой может доходить до 10 млн рублей, 1,5 млн, но получил едва ли половину, пишет РИА Новости.

    Фото: Следственный комитет Москвы
    Фото: Следственный комитет Москвы

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    Комментарии 14

    vic_5e4cd1938d1a824 Окт 2022 в 13:45
    В чём смысл публиковать размытое фото, которое первое? Лучше уж никакое не публиковать.
    +0−0
    Йёхан24 Окт 2022 в 13:24
    Благодать хиротонии на папу подозреваемого снизошла 19 декабря 1998г.
    +0−0
    Kostyn24 Окт 2022 в 13:20
    Да вообще работа водителя в крупных городах неблагодарное дело. Есть у меня знакомый водитель такси очень много неприятных аспектов в работе озвучивал, как приходиться отмывать сиденья от мочи и кала, не редких оскорблений и необоснованных претензий. Работа водителя в городе тяжелый труд, я в пробках через двадцать минут начинаю нервничать, а они часами в них стоят, откуда у них такое терпенье, понятно, почему у них иногда "срывает крышу".
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