В Подмосковье зарезали водителя VIP-такси и продали его «Майбах» с десятикратной скидкой. Задержан юный пассажир

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса, тело которого было найдено под Сергиевым Посадом. Для этого потребовалась командировка на Кубань.



Как сообщает столичный Следственный комитет 24 октября, 19-летнего молодого человека, которому вменяют расправу над таксистом, задержали в Краснодарском крае. По версии следствия, столицу он покинул после убийства, избавившись от «Майбаха» по бросовой цене.