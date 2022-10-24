В Подмосковье зарезали водителя VIP-такси и продали его «Майбах» с десятикратной скидкой. Задержан юный пассажир

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса, тело которого было найдено под Сергиевым Посадом. Для этого потребовалась командировка на Кубань.
Как сообщает столичный Следственный комитет 24 октября, 19-летнего молодого человека, которому вменяют расправу над таксистом, задержали в Краснодарском крае. По версии следствия, столицу он покинул после убийства, избавившись от «Майбаха» по бросовой цене.
31-летний водитель такси пропал 17 октября. В этот день москвич уехал на очередной заказ на автомобиле «Мерседес-Бенц», поздним вечером позвонил супруге и перестал выходить на связь. Через пять дней неподалёку от дороги в Сергиевом Посаде нашли его тело с множественными ножевыми ранениями.
Коллеги погибшего в соцсетях рассказали, что последним заказом мужчины был вызов из Сергиева Посада от пассажира, которого уже приходилось возить. После этого «Майбах» видели в городе, в салоне сидели молодой человек и девушка. Накатавшись, юноша якобы продал автомобиль.
В СК подтвердили, что машина была в спешном порядке продана через мобильное приложение. Её изъяли. Источник в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый просил за люксовую модификацию автомобиля «Мерседес-Бенц», стоимость которой может доходить до 10 млн рублей, 1,5 млн, но получил едва ли половину, пишет РИА Новости.