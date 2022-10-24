Самолеты «Победы» могут полететь в Турцию в конце декабря

Российский лоукостер «Победа» намерен запустить полетную программу в Анталью с конца декабря этого года. Авиакомпания официально подтвердила намерение.

О том, что «Победа» подала заявку в Росавиацию на полеты в Анталью, 24 октября написал «Коммерсантъ», а затем подтвердила и сама авиакомпания. Пока что в планах рейсы на курорт с конца декабря, а в перспективе — перелеты в Стамбул.

«Победа» остановила зарубежную полетную программу после начала военной операции на Украине, оставив только самолеты из Петербурга в Минск. Полеты стали невозможны из-за санкций, связанных с прекращением лизинговой программы для российских авиакомпаний.