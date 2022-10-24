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    Экономика и санкции

    Самолеты «Победы» могут полететь в Турцию в конце декабря

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    2 комментария

    Российский лоукостер «Победа» намерен запустить полетную программу в Анталью с конца декабря этого года. Авиакомпания официально подтвердила намерение.

    О том, что «Победа» подала заявку в Росавиацию на полеты в Анталью, 24 октября написал «Коммерсантъ», а затем подтвердила и сама авиакомпания. Пока что в планах рейсы на курорт с конца декабря, а в перспективе — перелеты в Стамбул.

    «Победа» остановила зарубежную полетную программу после начала военной операции на Украине, оставив только самолеты из Петербурга в Минск. Полеты стали невозможны из-за санкций, связанных с прекращением лизинговой программы для российских авиакомпаний.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем24 Окт 2022 в 12:46
    а могут и не полететь, а могут на луну Али на Марс...
    +3−0
    26586993724 Окт 2022 в 12:40
    Самолеты «Победы» могут полететь, а могут и не полететь
    +3−0
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