    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.2eur59.84

    Петербургскому фигуристу Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях

    3635
    2 комментария

    Российский фигурист Артур Даниелян получил запрет на участие во внутрироссийских соревнованиях. Как сообщили 24 октября в пресс-службе Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), это связано с нарушениями при переходе от одного тренера к другому.

    До августа 2022 года Даниелян представлял московскую СШОР по фигурному катанию имени Станислава Жука и тренировался у Елены Буяновой. Однако потом переехал в Петербург к тренеру Евгению Рукавицыну.

    По заявлению московской федерации, Даниелян нарушил регламент переходов, не подав в дирекцию ФФКМ заявление с указанием даты перехода и письменного обоснования. При этом, как уточнили в Федерации фигурного катания России, Даниелян может выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    мухомор24 Окт 2022 в 12:43
    Парадокс нашего спорта и конкретно фигурного катания .
    С открытым допинговым делом легче выступать, чем чистому спортсмену с неправильным переходом из школы в школу.
    +1−0
    Басик24 Окт 2022 в 12:20
    Для справки, про "петербургского фигуриста". Артур Ашотович родом из Волгограда. С 2016го он стал "коренным москвичом", теперь петербуржец. Космополит однако. Катается действительно хорошо, респект.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close