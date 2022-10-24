Петербургскому фигуристу Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях

Российский фигурист Артур Даниелян получил запрет на участие во внутрироссийских соревнованиях. Как сообщили 24 октября в пресс-службе Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), это связано с нарушениями при переходе от одного тренера к другому.
До августа 2022 года Даниелян представлял московскую СШОР по фигурному катанию имени Станислава Жука и тренировался у Елены Буяновой. Однако потом переехал в Петербург к тренеру Евгению Рукавицыну.
По заявлению московской федерации, Даниелян нарушил регламент переходов, не подав в дирекцию ФФКМ заявление с указанием даты перехода и письменного обоснования. При этом, как уточнили в Федерации фигурного катания России, Даниелян может выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России.