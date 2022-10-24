После ДТП с актрисой Анной Большовой возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием заслуженной артистки России Анны Большовой возбуждено уголовное дело.
«В Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района», — сообщает 24 октября УМВД России по Калужской области.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП, назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.
«По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия», — говорится в сообщении.
Как уже сообщалось, ДТП произошло 14 октября в деревне Грачёвка Жуковского района Калужской области. По предварительной версии, актриса Анна Большова, находясь за рулём, не увидела в темноте женщину-пешехода и сбила её насмерть. Отмечалось, что Большова сама вызвала полицию и скорую.