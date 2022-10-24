    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.2eur59.84

    В Музее истории Кронштадта покажут проекты, которые могли изменить город

    1101
    обсудить

    На экспозиции неосуществленных кронштадтских проектов вы увидите, например, Дом Красной Армии и Флота, который мог появиться на месте Итальянского дворца.

    Фото: Википедия
    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка «Призраки утраченного времени. Неосуществленные проекты Кронштадта» объединит проекты, которые предполагалось осуществить в городе-крепости. Речь о работах известных городских архитекторов, таких как Василий Виндельбальдт, Олесь Силин, Николай Долбинский. Например, на месте сквера Подводников (бывшей Нарвской площади) мог бы быть народный театр, балаган, летний цирк и здание мужской гимназии. Первая треть XX века была эпохой перемен не только в истории — на этот период пришёлся всплеск русского авангарда, когда творческая мысль художников и архитекторов двигалась на турбо-скорости. Многие проекты того времени были фантазийными и неосуществимыми в реальности, но авторы верили, что ещё чуть-чуть — и такое будущее станет возможным. Через сто лет именно эта вера в будущее завораживает.

    На экспозиции вы найдёте эскизы зданий, которые предполагалось построить в 30-е годы прошлого века, планы из петербургских архивов и фотографии из собрания Музея истории Кронштадта.

    Выставка «Призраки утраченного времени. Неосуществленные проекты Кронштадта» пройдёт в Музее истории Кронштадта с 25 октября (открытие в 15.00) по 25 ноября 2022.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: Википедия

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close