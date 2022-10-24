В Музее истории Кронштадта покажут проекты, которые могли изменить город

На экспозиции неосуществленных кронштадтских проектов вы увидите, например, Дом Красной Армии и Флота, который мог появиться на месте Итальянского дворца.

Выставка «Призраки утраченного времени. Неосуществленные проекты Кронштадта» объединит проекты, которые предполагалось осуществить в городе-крепости. Речь о работах известных городских архитекторов, таких как Василий Виндельбальдт, Олесь Силин, Николай Долбинский. Например, на месте сквера Подводников (бывшей Нарвской площади) мог бы быть народный театр, балаган, летний цирк и здание мужской гимназии. Первая треть XX века была эпохой перемен не только в истории — на этот период пришёлся всплеск русского авангарда, когда творческая мысль художников и архитекторов двигалась на турбо-скорости. Многие проекты того времени были фантазийными и неосуществимыми в реальности, но авторы верили, что ещё чуть-чуть — и такое будущее станет возможным. Через сто лет именно эта вера в будущее завораживает.

На экспозиции вы найдёте эскизы зданий, которые предполагалось построить в 30-е годы прошлого века, планы из петербургских архивов и фотографии из собрания Музея истории Кронштадта.



Выставка «Призраки утраченного времени. Неосуществленные проекты Кронштадта» пройдёт в Музее истории Кронштадта с 25 октября (открытие в 15.00) по 25 ноября 2022.



6+



Анастасия Семенович

