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    Трёх редких филинов выпустили в природу под Калининградом. Один из них был поцелован на прощание

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    3 комментария

    Трёх краснокнижных филинов выпустили в природу в Калининградской области. Об этом 24 октября сообщает Северо-Западное Управление Росприроднадзора.

    Птицы появились на свет в апреле и мае 2022 года в Клубе любителей соколиной охоты. Общество содержит и разводит виды, занесённые в Красную книгу РФ.

    Северо-Западное Управление Росприроднадзора

    Юных крылатых оставили на точках, расстояние между которыми составляет порядка четырёх километров, — так у них будет меньше конкуренции за еду. Процесс проконтролировали инспекторы Росприроднадзора. Судя по видеозаписи, одна из птиц была довольна внезапно обретённой свободой и сразу полетела вглубь леса. Другой филин, получивший прощальный поцелуй в макушку, хотя и вырывался из человеческих рук, растерялся, оказавшись на земле.

    «По оценке специалистов, филины клинически здоровы, питаются живым кормом и при выпуске способны адаптироваться в дикой природе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    За четыре года в Калининградской области выпустили уже 10 филинов, выращенных в Клубе любителей соколиной охоты.

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    Комментарии 3

    altnec24 Окт 2022 в 13:30
    Тоже надеюсь на этих парней.
    +0−0
    26620776624 Окт 2022 в 13:08
    На его мордочке так и написано: А что, в смысле? Самому теперь еду добывать?
    +0−0
    Басик24 Окт 2022 в 12:47
    Хоть что-то светлое. Спасибо Ф за это.
    +0−0
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