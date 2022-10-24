Трёх редких филинов выпустили в природу под Калининградом. Один из них был поцелован на прощание

Трёх краснокнижных филинов выпустили в природу в Калининградской области. Об этом 24 октября сообщает Северо-Западное Управление Росприроднадзора.
Птицы появились на свет в апреле и мае 2022 года в Клубе любителей соколиной охоты. Общество содержит и разводит виды, занесённые в Красную книгу РФ.
Северо-Западное Управление Росприроднадзора
Юных крылатых оставили на точках, расстояние между которыми составляет порядка четырёх километров, — так у них будет меньше конкуренции за еду. Процесс проконтролировали инспекторы Росприроднадзора. Судя по видеозаписи, одна из птиц была довольна внезапно обретённой свободой и сразу полетела вглубь леса. Другой филин, получивший прощальный поцелуй в макушку, хотя и вырывался из человеческих рук, растерялся, оказавшись на земле.
«По оценке специалистов, филины клинически здоровы, питаются живым кормом и при выпуске способны адаптироваться в дикой природе», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
За четыре года в Калининградской области выпустили уже 10 филинов, выращенных в Клубе любителей соколиной охоты.