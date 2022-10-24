Обновление сторублевой купюры откладывается — из-за санкций с ней не справятся банкоматы

Новую сторублевую купюру пустят в оборот в 2024 году. Программное обеспечение банкоматов невозможно обновить из-за санкций.

О решении перенести выпуск в оборот сторублевки на два года 24 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию банков России. Причина кроется в том, что перенастроить на прием новых купюр успели только 20 процентов банкоматов. Остальные же сейчас обновить уже не получится — это иностранные технологии и производство, доступа к которым страна лишилась с началом специальной военной операции на территории Украины. Проблема может быть решена за счет поставок из дружественных стран или же с помощь отечественных разработчиков. В любом случае на это потребуется время — предположительно, до 2024 года.