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    Обновление сторублевой купюры откладывается — из-за санкций с ней не справятся банкоматы

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    Новую сторублевую купюру пустят в оборот в 2024 году. Программное обеспечение банкоматов невозможно обновить из-за санкций.

    О решении перенести выпуск в оборот сторублевки на два года 24 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию банков России. Причина кроется в том, что перенастроить на прием новых купюр успели только 20 процентов банкоматов. Остальные же сейчас обновить уже не получится — это иностранные технологии и производство, доступа к которым страна лишилась с началом специальной военной операции на территории Украины. Проблема может быть решена за счет поставок из дружественных стран или же с помощь отечественных разработчиков. В любом случае на это потребуется время — предположительно, до 2024 года.

    Центробанк показал новую сторублевку минувшим летом. Планировалось, что до конца года она уже окажется в кошельках россиян. Тысячные и пятитысячные купюры также обновлены, они должны были оказаться в обороте в 2023 и 2024 году соответственно.

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