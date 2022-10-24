Любопытного первоклассника увезли в больницу из гаража отца в Петербурге

Один глоток из незнакомой бутылки надолго уложил школьника на больничную койку в Московском районе Петербурга.
Семилетнего в детскую больницу
Медики определили у пациента токсическое поражение и оценили его состояние как тяжелое.
Отец, по предварительной информации, рассказал, что взял мальчика с собой в гараж на территорию кооператива Обухово-Невская. Там школьник якобы что-то выпил из одной из стоящих там для технических надобностей бутылок.
Семья у пострадавшего полная, на учете на состоит.
Полиция района проводит проверку.