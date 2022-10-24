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    Любопытного первоклассника увезли в больницу из гаража отца в Петербурге

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    2 комментария

    Один глоток из незнакомой бутылки надолго уложил школьника на больничную койку в Московском районе Петербурга.

    Семилетнего в детскую больницу № 5 накануне около шести вечера привез отец, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 октября.

    Медики определили у пациента токсическое поражение и оценили его состояние как тяжелое.

    Отец, по предварительной информации, рассказал, что взял мальчика с собой в гараж на территорию кооператива Обухово-Невская. Там школьник якобы что-то выпил из одной из стоящих там для технических надобностей бутылок.

    Семья у пострадавшего полная, на учете на состоит.

    Полиция района проводит проверку.

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    Комментарии 2

    Avs715324 Окт 2022 в 08:46
    Бутылка небось пивная была, пацан и лоханулся...
    +0−0
    Guddd-Head24 Окт 2022 в 08:28
    Все мужчины - чудом выжившие мальчики.
    Пацану здоровья
    +0−0
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