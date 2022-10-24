NYT: Израиль поделился с Украиной разведданными для борьбы с беспилотниками

Израиль предоставил Украине данные, которые могут помочь в борьбе с беспилотниками. Ранее Киев просил предоставить системы ПВО.
Об израильской помощи написал The New-York Times со ссылкой на источник в правительстве Украины. К 24 октября известно, что Израиль помогает Киеву, предоставив данные разведки. Также сообщалось, что страна может предоставить Украине системы раннего реагирования, но не средства ПВО. Официально министр обороны страны Бени Ганц сообщал, что Израиль не будет поставлять Украине оружие, только гуманитарную помощь.
Власти Украины просили Израиль помочь с системой ПВО, в том числе апеллируя к тому, что Россия использует иранские дроны-камикадзе (хотя Москва это опровергает), и на территории Украины Израиль мог бы протестировать защиту от вероятной угрозы в свой адрес.