Reuters: КНДР открыла огонь из РСЗО в сторону Южной Кореи после предупредительных выстрелов

Северная Корея открыла огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в сторону Южной Кореи в ответ на предупредительные выстрелы по северокорейскому катеру, нарушившему морскую границу двух стран. Об этом 24 октября сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК КНДР.



Агентство уточняет, что около 05:15 часов утра (23:15 мск) Северная Корея выпустила 10 снарядов из РСЗО после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы около 03:50 утра (21:50 мск), сославшись на патрульную деятельность.

