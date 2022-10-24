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    Reuters: КНДР открыла огонь из РСЗО в сторону Южной Кореи после предупредительных выстрелов

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    4 комментария

    Северная Корея открыла огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в сторону Южной Кореи в ответ на предупредительные выстрелы по северокорейскому катеру, нарушившему морскую границу двух стран. Об этом 24 октября сообщает Reuters со ссылкой на ЦТАК КНДР.

    Агентство уточняет, что около 05:15 часов утра (23:15 мск) Северная Корея выпустила 10 снарядов из РСЗО после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы около 03:50 утра (21:50 мск), сославшись на патрульную деятельность.

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    Комментарии 4

    Yuri_SPb24 Окт 2022 в 02:55
    И эти туда же. Чего спокойно не живется? Тем более, последнее время отношения между Севером и Югом улучшились.
    +1−0
    deleted198424 Окт 2022 в 02:24
    все-таки намечается 3-я мировая? плохи дела...в интересное время живем. неужели это всё?
    +1−2
    Семён Воля24 Окт 2022 в 01:09
    У мировых изгоев в этом году обострение.......
    +6−3
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