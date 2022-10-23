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    Борис Джонсон выбыл из гонки за пост премьер-министра Великобритании

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    3 комментария

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что не будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии. Об этом 23 октября сообщает Sky News.

    Борис Джонсон получил поддержку 59 депутатов-тори, но для продолжения предвыборной гонки ему нужно было набрать 100 голосов.

    «Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — прокомментировал он свое выбывание из гонки.

    Ранее несколько давних союзников Бориса Джонсона, в том числе Суэлла Браверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака, который лидирует среди кандидатов в депутаты от Тори, имея 144 сторонника.

    В минувший четверг премьер-министр Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Пост она заняла 6 сентября. Выборы нового премьера должны состояться на предстоящей неделе. Борис Джонсон был премьер-министром с 2019 по 2022 год и заявлял о намерении вновь побороться за пост.

    Кто такой Риши Сунак, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    правду не задушишь не убьёшь!24 Окт 2022 в 00:46
    зря не смотрите соловьёва однако.
    а он только что анонсировал переворот в кремле...

    хе-хе.
    +0−5
    Гоша Белградский24 Окт 2022 в 00:30
    "Не считайте себя фигурой равной Черчиллю..." (с)
    +1−2
    hal900023 Окт 2022 в 23:34
    Дядя Боря тока с отпуска а тут такой шухер..аврал на работе..везде восклицательные знаки..и слова Срочно..все паникуют..у коллег по работе стресс и тревога..а это все заразительно же..все паникуют обвиняют в некомпетентности..дядя Боря подумал-да нафиг это надо..он наверно сказал..Я конеЧно все понимаю..но на данный момент вы мне мешаете работать..
    +2−0
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