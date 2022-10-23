Борис Джонсон выбыл из гонки за пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что не будет вновь выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии. Об этом 23 октября сообщает Sky News.



Борис Джонсон получил поддержку 59 депутатов-тори, но для продолжения предвыборной гонки ему нужно было набрать 100 голосов.



«Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — прокомментировал он свое выбывание из гонки.



Ранее несколько давних союзников Бориса Джонсона, в том числе Суэлла Браверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака, который лидирует среди кандидатов в депутаты от Тори, имея 144 сторонника.

