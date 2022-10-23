Стихия срывала в Новосибирске крыши. Посмотрите на последствия бури

В Новосибирске похозяйничал ураган. Он переворачивал остановки, оставлял людей без света, но главное — сорвал крышу общежития на Станционной улице. Последствия 23 октября показывает NGS.RU.



Обломки кровли валяются по всему двору. Они повредили две машины и электропровода, этажи затопило. Жителей эвакуировали в соседнюю школу. По предварительным данным, под завалы попали несколько машин.

По данным издания, общежитие построили еще в 1950 году, у него деревянные перекрытия. Глава Ленинского района Александр Гриб заявил, что, по предварительным оценкам, дом можно отремонтировать.