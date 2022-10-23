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    Стихия срывала в Новосибирске крыши. Посмотрите на последствия бури

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    2 комментария
    Фото: Александр Ощепков
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    В Новосибирске похозяйничал ураган. Он переворачивал остановки, оставлял людей без света, но главное — сорвал крышу общежития на Станционной улице. Последствия 23 октября показывает NGS.RU.

    Обломки кровли валяются по всему двору. Они повредили две машины и электропровода, этажи затопило. Жителей эвакуировали в соседнюю школу. По предварительным данным, под завалы попали несколько машин.

    По данным издания, общежитие построили еще в 1950 году, у него деревянные перекрытия. Глава Ленинского района Александр Гриб заявил, что, по предварительным оценкам, дом можно отремонтировать.

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    Повредило крышу и у школы №18, под отключение света попали 88 населенных пунктов области, ветер валил деревья, осыпалась штукатурка.

    Скорость ветра достигала 24 метров в секунду, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Холодный атмосферный фронт принес кратковременные дожди, переходящие в снег. Более 23 тысяч человек осталось без электроснабжения, написал синоптик в телеграм-канале.

    Фото: Александр Ощепков

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    Комментарии 2

    Slava_Rossii223 Окт 2022 в 22:53
    Виноват не ураган, а бракоделы-кровельщики и собственники зданий.
    +0−0
    28002526423 Окт 2022 в 22:43
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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