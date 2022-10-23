На Крестовском острове временно ограничат движение автомобилей из-за матча «Зенита» с «Сочи»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Сочи» 24 октября на стадионе «Газпром Арена». В связи с этим на Крестовском острове будут введены временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба Смольного 23 октября.

С часа ночи до 23.59 движение будет прекращено на следующих участках:

— ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту;

— наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге;

