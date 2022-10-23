На Крестовском острове временно ограничат движение автомобилей из-за матча «Зенита» с «Сочи»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Сочи» 24 октября на стадионе «Газпром Арена». В связи с этим на Крестовском острове будут введены временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба Смольного 23 октября.
С часа ночи до 23.59 движение будет прекращено на следующих участках:
— ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту;
— наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге;
— Крестовский пр. в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге;
— Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее;
— Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее.
А с 17.30 до 23.59 на участках:
— Рюхина ул. от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. до Морского пр.;
наб. Мартынова от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала;
— Теннисная аллея в направлении от Южной дороги;
— Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.
— Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста;
— Приморский пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул.
С часа ночи и до 23.59 будет запрещена остановка транспорта на участках:
— наб. Гребного канала;
— Бодров пер.;
— Крестовский пр. от Спортивной ул. до Южной дороги;
— Южная дорога;
— Северная дорога;
— Морской пр. от Динамовской ул. до Рюхиной ул.;
— Рюхина ул. от Северной дороги до Крестовского пр.;
— Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста;
— нечетная сторона ул. Савиной.