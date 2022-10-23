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    На Крестовском острове временно ограничат движение автомобилей из-за матча «Зенита» с «Сочи»

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    3 комментария

    Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Сочи» 24 октября на стадионе «Газпром Арена». В связи с этим на Крестовском острове будут введены временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба Смольного 23 октября.

    С часа ночи до 23.59 движение будет прекращено на следующих участках:

    — ул. Савиной в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту;

    — наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге;

    — Крестовский пр. в направлении от Рюхиной ул. к Южной дороге;

    — Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее;

    — Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее.

    А с 17.30 до 23.59 на участках:

    — Рюхина ул. от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. до Морского пр.;

    наб. Мартынова от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала;

    — Теннисная аллея в направлении от Южной дороги;

    — Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.

    — Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста;

    — Приморский пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул.

    С часа ночи и до 23.59 будет запрещена остановка транспорта на участках:

    — наб. Гребного канала;

    — Бодров пер.;

    — Крестовский пр. от Спортивной ул. до Южной дороги;

    — Южная дорога;

    — Северная дорога;

    — Морской пр. от Динамовской ул. до Рюхиной ул.;

    — Рюхина ул. от Северной дороги до Крестовского пр.;

    — Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Яхтенного моста;

    — нечетная сторона ул. Савиной.

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    Комментарии 3

    28002526423 Окт 2022 в 22:43
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше не в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
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    +0−0
    Роберт Лэнгдон23 Окт 2022 в 22:28
    Where is the highest place in the area?
    +1−0
    Avs715323 Окт 2022 в 22:13
    Нам бы схемку, аль чертёж... (С)
    +0−0
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