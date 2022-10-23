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    Петербуржец пытался продать «Жигули», а их угнал покупатель

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    5 комментариев

    Молодой петербуржец почти продал «Жигули», но вдруг их лишился. Искать их пришлось с помощью плана «Перехват».

    События разворачивались субботней ночью, сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Хозяин машины встретился с покупателем, передал ему ключи и сел на пассажирское сиденье. Они проехали к дому 31 по Троицкой улице, где покупатель попросил владельца «Жигулей» выйти — якобы чтобы проверить неисправные фары. Тот послушался, и машина внезапно скрылась, а следом за ней уехал «Фольксваген Поло».

    Юноша позвонил в полицию, был введен план «Перехват», и скоро на 59-м километре внешнего кольца КАД остановили обе машины. 21-летнего «покупателя» задержали, а его помощника допросили как свидетеля и отпустили под обязательство о явке.

    Возбуждено уголовное дело о грабеже. По данным «Фонтанки», продавец — 19-летний механик, а задержанный уже был судим за побои и хулиганство.

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    Комментарии 5

    paniker23 Окт 2022 в 20:55
    Европа отчиталась за 21 год , было арестовано 250 тонн кокаина ,в это году по прогнозам больше. Так вот, не помню что бы у нас 'дорогой' задерживали хотя бы тонну! Или в доле или для себя...
    +1−1
    IgorSergeevich23 Окт 2022 в 19:27
    Странный угон) почему Жигули?)
    +0−1
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