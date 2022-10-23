Петербуржец пытался продать «Жигули», а их угнал покупатель

Молодой петербуржец почти продал «Жигули», но вдруг их лишился. Искать их пришлось с помощью плана «Перехват».



События разворачивались субботней ночью, сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Хозяин машины встретился с покупателем, передал ему ключи и сел на пассажирское сиденье. Они проехали к дому 31 по Троицкой улице, где покупатель попросил владельца «Жигулей» выйти — якобы чтобы проверить неисправные фары. Тот послушался, и машина внезапно скрылась, а следом за ней уехал «Фольксваген Поло».