Петербург ожидает похолодание. В пригородах возможен первый «минус»

Понедельник принесет Петербургу похолодание. Согласно прогнозам, воздух не прогреется выше 6 градусов, а кое-где температура опустится ниже нуля.
Существенных осадков 24 октября не предвидится, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ночью в городе будет +1…+3 градуса (в пригородах местами -1), днем — +4…+6. Атмосферное давление будет повышаться, ветер ночью ожидается умеренный, а днем — слабый. Ночью вторника, 25 октября, похолодать может уже до -2 градусов.
Зато в среду, как прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов, атмосферный фронт принесет потепление и дожди.