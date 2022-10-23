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    Петербург ожидает похолодание. В пригородах возможен первый «минус»

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    6 комментариев

    Понедельник принесет Петербургу похолодание. Согласно прогнозам, воздух не прогреется выше 6 градусов, а кое-где температура опустится ниже нуля.

    Существенных осадков 24 октября не предвидится, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ночью в городе будет +1…+3 градуса (в пригородах местами -1), днем — +4…+6. Атмосферное давление будет повышаться, ветер ночью ожидается умеренный, а днем — слабый. Ночью вторника, 25 октября, похолодать может уже до -2 градусов.

    Зато в среду, как прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов, атмосферный фронт принесет потепление и дожди.

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    Комментарии 6

    28002526423 Окт 2022 в 22:49
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.ода из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    Роберт Лэнгдон23 Окт 2022 в 22:37
    Деремся до первой крови или до первого минуса? ))))))
    Или только "царапины, бланш" и т.п. ))))
    +1−0
    28002483823 Окт 2022 в 20:58
    ЦИФРОВОЙ БИНОКЛЬ с функцией записи видео и ночным режимом (Увеличение в 70 крат.) ---
    +0−0
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