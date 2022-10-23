Уроженца Алтая задержали за развратные действия в детском лагере под Кингисеппом

Уроженца Алтайского края задержали сотрудники детского отдела уголовного розыска. 25-летнего мужчину подозревают в развращении подростков, отдыхавших в детском лагере в Кингисеппском районе Ленобласти.
Как сообщили 47news 23 октября в пресс-службе полицейского главка, задержанному 25 лет. По предварительной информации, от его нездорового внимания в период с октября по декабрь 2020 года пострадали двое учеников 11-го класса, которые находились в оздоровительном лагере в деревне Венекюля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц».