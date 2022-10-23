    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, сев

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.2eur59.84

    Уроженца Алтая задержали за развратные действия в детском лагере под Кингисеппом

    3639
    обсудить

    Уроженца Алтайского края задержали сотрудники детского отдела уголовного розыска. 25-летнего мужчину подозревают в развращении подростков, отдыхавших в детском лагере в Кингисеппском районе Ленобласти.

    Как сообщили 47news 23 октября в пресс-службе полицейского главка, задержанному 25 лет. По предварительной информации, от его нездорового внимания в период с октября по декабрь 2020 года пострадали двое учеников 11-го класса, которые находились в оздоровительном лагере в деревне Венекюля.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц».

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close