Громкие звуки хлопков в Севастополе объяснили учениями мобилизованных

Громкие хлопки слышны в разных районах Севастополя 23 октября. Власти поспешили успокоить горожан, что это звуки учений.



Как написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, ему поступили сообщения о громких звуках. По словам Развожаева, у мобилизованных проходят плановые учения со стрельбами на полигоне.



По данным портала ForPost, 27 сентября порядка 2 тысяч мобилизованных из запаса бойцов севастопольских и крымских подразделений были отправлены к местам постоянного несения службы, обучения и боевого слаживания.

