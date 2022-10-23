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    Мобилизация

    Громкие звуки хлопков в Севастополе объяснили учениями мобилизованных

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    6 комментариев

    Громкие хлопки слышны в разных районах Севастополя 23 октября. Власти поспешили успокоить горожан, что это звуки учений.

    Как написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, ему поступили сообщения о громких звуках. По словам Развожаева, у мобилизованных проходят плановые учения со стрельбами на полигоне.

    По данным портала ForPost, 27 сентября порядка 2 тысяч мобилизованных из запаса бойцов севастопольских и крымских подразделений были отправлены к местам постоянного несения службы, обучения и боевого слаживания.

    За тыл бойцов из Крыма и Севастополя в Херсонской области будут отвечать мобилизованные из Петербурга. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    X-кот23 Окт 2022 в 21:16
    думаю после окончания войнушки соберется оставшийся народ, и вот на этих,- с хлопками, подтоплениями, спецмогилизациями - оттопчется по полной...
    +0−0
    Антител23 Окт 2022 в 18:48
    При путине в русском языке появились новые сленги. Русский язык приобретает пацанские выражнния: хлопки, невойна, а спецоперация. Интересно, как на это реагируют учителя русского языка в школах.
    +6−1
    душилидушили23 Окт 2022 в 17:59
    Спонтанные аплодисменты мобилизованных в поддержку вождя, не иначе.
    +7−1
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