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    В Петербурге найден самый принципиальный пешеход

    Полчаса, и это не предел, чтобы не пропускать машину во дворе.

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    49 комментариев

    Megapolisonline

    Во Фрунзенском районе Петербурга на пути у водителя появилось непреодолимое препятствие. Девушка-пешеход во дворе не хотела сделать ни шага в сторону, и переубеждать ее пришлось с помощью полицейских.

    Видео с места событий 23 октября публикует «Мегаполис». История произошла несколько дней назад во дворе между домами № 13 и № 15 по Бухарестской улице. Навстречу белой «Шкоде» шла девушка и, поравнявшись с машиной, стала требовать, чтобы водитель сдал назад. Тот в свою очередь просил ее отойти и даже предлагал вызвать скорую: «Может, у вас осенняя меланхолия».

    Спор о нюансах ПДД зашел в тупик. Прохожая полагала, что имеет приоритет в движении по жилой зоне. К уговорам в итоге присоединились полицейские, но и это не сработало. Но девушка всё же отправилась с ними в отдел. Там, по данным «Мегаполиса», принципиальная горожанка пыталась привлечь водителя к ответственности, но ей отказали.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии 49

    26611565023 Окт 2022 в 22:04
    Эту женщину явно дети дома не ждут, таких никто не ждёт. "ДДД'" на лицо.Я, как водитель, на стороне водителя. Развернуть свою пятую точку и обойти пешеходу проще, чем развернуть машину. Даже если он куда-то там не прижался, чтобы она прошла. Да махнула рукой и пошла дальше, себе потрепала нервы, мужику, а ради чего! Обрашать внимание на неадекватов себе дороже. Если видишь, что человек неадекватен, то с таким вообще лучше не связываться.
    +2−0
    Coulthard23 Окт 2022 в 21:27
    Я бы просто уехал (сдал назад и развернулся). Или объехал. Но тупо стоять полчаса? Странных сейчас много, надо с пониманием относиться, лучше с ними не конфликтовать и не провоцировать.
    +3−0
    Local23 Окт 2022 в 18:00
    Посмотреть бы видео секунд за 30 до.
    Если девушка изначально шла прямо по дороге,водителю надо было принять вправо и пропустить её,а не выгонять на газон.Встретились два принципиальных.
    +6−2
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