В Петербурге найден самый принципиальный пешеход

Во Фрунзенском районе Петербурга на пути у водителя появилось непреодолимое препятствие. Девушка-пешеход во дворе не хотела сделать ни шага в сторону, и переубеждать ее пришлось с помощью полицейских.

Видео с места событий 23 октября публикует «Мегаполис». История произошла несколько дней назад во дворе между домами № 13 и № 15 по Бухарестской улице. Навстречу белой «Шкоде» шла девушка и, поравнявшись с машиной, стала требовать, чтобы водитель сдал назад. Тот в свою очередь просил ее отойти и даже предлагал вызвать скорую: «Может, у вас осенняя меланхолия».