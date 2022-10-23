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    На трассе под Гатчиной погибла 85-летняя женщина, которую сбили дважды

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    2 комментария

    Пожилая женщина погибла, переходя дорогу в Гатчинском районе Ленинградской области. Ее сбили дважды. Подробности сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 октября.

    Двойное ДТП произошло накануне вечером на 10-м километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск. Пенсионерка 1937 года рождения переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Первый раз ее сбила «Лада Гранта», за рулем которой был мужчина 1967 года рождения. После этого 85-летняя пешеход оказалась под колесами «Фольксваген Пассат», которым управляла женщина 1986 года рождения. По предварительной информации, у водителя «Пассата» имелись признаки алкогольного опьянения.

    Пострадавшая скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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    Комментарии 2

    ӦВВӦ23 Окт 2022 в 15:44
    Ещё и вечером в темноте(( ну бабушка(
    +1−0
    Alex00023 Окт 2022 в 15:38
    Пешеход, выходя на дорогу в неположенном месте, помни: по дороге с приличной (40-100 км/ч) скоростью движутся автомобили. Они большие и тяжёлые (даже легковуха весит в 15-30 раз больше тебя), и сталкиваться с ними - как минимум очень больно, нередко - фатально.
    +3−0
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