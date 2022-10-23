На трассе под Гатчиной погибла 85-летняя женщина, которую сбили дважды

Пожилая женщина погибла, переходя дорогу в Гатчинском районе Ленинградской области. Ее сбили дважды. Подробности сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 октября.
Двойное ДТП произошло накануне вечером на 10-м километре автодороги Красное Село — Гатчина — Павловск. Пенсионерка 1937 года рождения переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Первый раз ее сбила «Лада Гранта», за рулем которой был мужчина 1967 года рождения. После этого 85-летняя пешеход оказалась под колесами «Фольксваген Пассат», которым управляла женщина 1986 года рождения. По предварительной информации, у водителя «Пассата» имелись признаки алкогольного опьянения.
Пострадавшая скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.