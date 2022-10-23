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    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    «Неужели еще жертв мало??????» Жители Иркутска возмущены испытаниями самолетов над жилым сектором

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    3 комментария
    Фото: МЧС России/ТАСС
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    Жители Иркутска в комментариях к постам о падении истребителя Су-30 в телеграм-канале губернатора области Игоря Кобзева 23 октября оставили множество жалоб на испытания самолетов, которые, по их словам, проводятся над жилыми домами.

    «Чудо, что никто из жителей не пострадал! Пилотов жалко», — отметила Оксана Николаевна.

    «Почему вообще испытания вновь построенных самолётов происходят над городом?!» — возмущается Михаил. «У нас что больше негде испытывать самолёты как над городом», — вторит ему Евгения.

    «На днях буквально обсуждали — над жилыми домами по мельничному тракту полеты сушек — СТРАШНО!!!!!!! слов нет! На низкой высоте, с ревом, с высоты резко пикируют вниз! Ну когда это кончится!!!!! Неужели еще жертв мало??????» — пишет Ирина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

    Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

    При этом другие комментаторы отмечают, что виноват в проблеме не завод.

    «Когда строился завод там жилых домов практически не было», — возражает wernon dobby.

    «Если вам так интересно вдруг, то Авиазавод был построен в СССР. И с тех пор его никуда не «переносили». И он делает самолеты!» — написала Елена.

    «Говорю как житель Ново-Ленино, что они всегда так летают! А когда двигатели испытывают — та ещё песня для ушей. Вы что мне пытаетесь доказать? Город растёт не в ту сторону — самолёты взлетают с аэродрома между ново-Ленино и 2м Иркутском. С такой логикой то и аэропорт Иркутский опасная тема. Так что как уже есть так есть у нас», — признает Марина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

    Фото: МЧС России/ТАСС

    Принадлежащий Иркутскому авиазаводу истребитель Су-30 выполнял полет без боекомплекта и рухнул на жилой двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. На месте начался пожар, который локализовали на площади 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет.

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    Комментарии 3

    marka23 Окт 2022 в 15:43
    Интересно так истребитель нырнул. Четко, быстро, мордой в пол. Такое впечатление , что пилоты не выдержали перегрузок и отключились....
    +1−0
    hal900023 Окт 2022 в 15:23
    Строили поближе к работе..)..хотя честно говоря хоть как я уважительно отношусь к авиации..но это рев движков слушать каждый день..это невыносимо..я б уехал..нафиг..не поспать не отдохнуть..конеЧно человек ко всему привыкает..но всеравно развивается тревожность..особенно женщины незаметно начинают нервничать тревожиться...а тревожные люди начинают все контролировать..соответственно мужу будет нервы трепать..как следствие мужик не выдержит этого всего ада со стороны жены и авиации.. разведется и уедет..тчк
    +0−1
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