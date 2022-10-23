«Неужели еще жертв мало??????» Жители Иркутска возмущены испытаниями самолетов над жилым сектором

Жители Иркутска в комментариях к постам о падении истребителя Су-30 в телеграм-канале губернатора области Игоря Кобзева 23 октября оставили множество жалоб на испытания самолетов, которые, по их словам, проводятся над жилыми домами.
«Чудо, что никто из жителей не пострадал! Пилотов жалко», — отметила Оксана Николаевна.
«Почему вообще испытания вновь построенных самолётов происходят над городом?!» — возмущается Михаил. «У нас что больше негде испытывать самолёты как над городом», — вторит ему Евгения.
«На днях буквально обсуждали — над жилыми домами по мельничному тракту полеты сушек — СТРАШНО!!!!!!! слов нет! На низкой высоте, с ревом, с высоты резко пикируют вниз! Ну когда это кончится!!!!! Неужели еще жертв мало??????» — пишет Ирина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)
Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
При этом другие комментаторы отмечают, что виноват в проблеме не завод.
«Когда строился завод там жилых домов практически не было», — возражает wernon dobby.
«Если вам так интересно вдруг, то Авиазавод был построен в СССР. И с тех пор его никуда не «переносили». И он делает самолеты!» — написала Елена.
«Говорю как житель Ново-Ленино, что они всегда так летают! А когда двигатели испытывают — та ещё песня для ушей. Вы что мне пытаетесь доказать? Город растёт не в ту сторону — самолёты взлетают с аэродрома между ново-Ленино и 2м Иркутском. С такой логикой то и аэропорт Иркутский опасная тема. Так что как уже есть так есть у нас», — признает Марина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)