«Неужели еще жертв мало??????» Жители Иркутска возмущены испытаниями самолетов над жилым сектором

Жители Иркутска в комментариях к постам о падении истребителя Су-30 в телеграм-канале губернатора области Игоря Кобзева 23 октября оставили множество жалоб на испытания самолетов, которые, по их словам, проводятся над жилыми домами.

«Почему вообще испытания вновь построенных самолётов происходят над городом?!» — возмущается Михаил. «У нас что больше негде испытывать самолёты как над городом», — вторит ему Евгения.

«На днях буквально обсуждали — над жилыми домами по мельничному тракту полеты сушек — СТРАШНО!!!!!!! слов нет! На низкой высоте, с ревом, с высоты резко пикируют вниз! Ну когда это кончится!!!!! Неужели еще жертв мало??????» — пишет Ирина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред. )

При этом другие комментаторы отмечают, что виноват в проблеме не завод.

«Когда строился завод там жилых домов практически не было», — возражает wernon dobby.

«Если вам так интересно вдруг, то Авиазавод был построен в СССР. И с тех пор его никуда не «переносили». И он делает самолеты!» — написала Елена.