ОАК: Истребитель Су-30 разбился в Иркутске во время приемо-сдаточного полета

Истребитель Су-30СМ разбился в Иркутске во время приемо-сдаточного полета. Об этом 23 октября сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации и добавили, что крушение произошло около 17:30 по местному времени (12:30 мск).



Причины происшествия установит специальная комиссия с участием специалистов авиапредприятий и профильных институтов, добавили в ОАК.



Принадлежащий авиазаводу самолет выполнял полет без боекомплекта и рухнул на жилой двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. На месте начался пожар, который локализовали на площади 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет.

