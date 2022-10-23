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    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    ОАК: Истребитель Су-30 разбился в Иркутске во время приемо-сдаточного полета

    2660
    4 комментария

    Истребитель Су-30СМ разбился в Иркутске во время приемо-сдаточного полета. Об этом 23 октября сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации и добавили, что крушение произошло около 17:30 по местному времени (12:30 мск).

    Причины происшествия установит специальная комиссия с участием специалистов авиапредприятий и профильных институтов, добавили в ОАК.

    Принадлежащий авиазаводу самолет выполнял полет без боекомплекта и рухнул на жилой двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. На месте начался пожар, который локализовали на площади 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет.

    По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

    СУ-30 — двухместный истребитель поколения 4+. Этот самолет производится на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ).

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    Комментарии 4

    27503396123 Окт 2022 в 16:10
    Так в итоге сдали всё таки ? )) Что в акте приёмки ? ))
    +0−0
    Курю с 3х лет23 Окт 2022 в 16:00
    Да вы лучше посмотрите, что в США творится!
    +0−0
    ӦВВӦ23 Окт 2022 в 15:44
    Никогда такого не было и вот опять
    +0−0
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