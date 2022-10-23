ОАК: Истребитель Су-30 разбился в Иркутске во время приемо-сдаточного полета

Истребитель Су-30СМ разбился в Иркутске во время приемо-сдаточного полета. Об этом 23 октября сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации и добавили, что крушение произошло около 17:30 по местному времени (12:30 мск).
Причины происшествия установит специальная комиссия с участием специалистов авиапредприятий и профильных институтов, добавили в ОАК.
Принадлежащий авиазаводу самолет выполнял полет без боекомплекта и рухнул на жилой двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. На месте начался пожар, который локализовали на площади 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).