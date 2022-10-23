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    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    Один был Жуликом, а второй — Цыганом. Удивительная история о дружбе кота и заключенного

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    Собаки и преданность — вечная тема. Но кошки не входят в этот пантеон чувств. Мы изменим ваше представление. Эта история — герой именно нашего времени.

    фото: <a href="https://wp-s.ru/tag-na-telefon/%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82/page-3/?SP=0" class="io-leave-page _" target="_blank">wp-s.ru</a>
    фото: wp-s.ru
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    Случилось все только что в самом надежном месте Ленобласти — колонии строгого режима, в быту называемой «тройкой», в Форносово. А положено так — исправительная колония № 3 в Тосненском районе. Туда и посадили Артура. Не он гений этого текста, но его портрет важен.

    Артур из цыган со всеми вытекающими. Сидеть стал лет с 25. Сначала за угон, потом за грабеж, еще что-то мелкое, наркотики — туда же. Предпоследний раз вышел на волю в 2013-м. А все его приговоры шли по городу Волхову. Последний раз его арестовали в 2015-м, но уже за крепкое убийство в Киришах. Мы даже об этом упоминали. Зашел в зону в мае 2017-го. Автор лично с ним не знаком, а те, кто с ним сидел в лагере, мне на днях рассказали:

    «Он говорил, что пока сидел по предпоследнему приговору, убили его младшего брата. Говорил, что убивать этого человека он не хотел, а пришел к нему, чтобы посмотреть ему в глаза, чтобы увидеть в них страх, но разговор пошел совсем плохой и разбил он ему голову арматуриной».

    Как там было на самом деле — вряд ли знает и архивное уголовное дело. Но отчасти доверять этим хроникам можно, ведь Артур пришел не один, а его подельник стоял для страховки рядом и ничего не делал. Да уж.

    Артур не был балагуром. Категорически наоборот.

    Худой, жилистый, смуглый — мышцы и кость, зубы — жемчуг. Нелюдимый. С блатными не водился, с теми, кто выслуживается перед администрацией — не общался, сотрудникам в погонах — никакого уважения. Сам в себе, одно слово — тяжелый. Да и влепили ему 21 год. Когда-то это называлось — «один на льдине». По душам разговаривал он только с одним живым существом.

    Он нашел в колонии черного-черного котенка, еще совсем мокрым. Целыми днями его выхаживал. Даже живот ему тер мокрой тряпочкой, как лижут кошки языком, чтобы у котят не случился запор. И кот вырос в друга.

    Артура поставили ночным дневальным в первый отряд, где живет хозобслуга колонии. Как бы это объяснить? Это зэк, дежурящий по общаге, но по ночам. Навскидку — не бей лежачего. Но там она почитаемая.

    Человек на этом месте должен быть своим и для красных, и для черных. Вроде как он следит, что делается в темноте после отбоя, и должен стучать о неполадках, а вот если бежит проверка, то в его святые неписанные обязанности входит предупреждение сидельцев. Заодно нужно мигом убрать запрещенное. Например, ножи с кухни, керамическую посуду. Не успел — с тебя спросят. Причем и те, и другие. И непонятно, что хлопотнее.

    «Кот всегда ночью бодрствовал. Он с Артуром всегда о чем-то разговаривал, шипел, мяукал, если Артур ему что-то показывал жестом, то кот тоже лапами дергал — отвечал. Цирк, да и только. Кошачий язык был громче слышен, чем Артура. А с утра до следующей ночи кот спал с Артуром. Артур на нижней кровати, кот — над ним. И если кто-то подходил поближе, то кот, как овчарка, поднимал голову и вглядывался. Будто мог зарычать и броситься. Сторожил». Так говорит мне тот, кто года два спал на шконке с ними рядом.

    Кота же Артур назвал Жуликом. А у Артура было тоже естественное прозвище — Цыган. Жулика обходили все стороной, даже менты. И вдруг шлюз зоны распахнулся, и на черных джипах въехал человек-легенда, он же человек-война.

    2 июля этого года в ИК-3 прошел своего рода митинг. Выступал знаковый бизнесмен России Евгений Пригожин. Его слова пахли адом, а не риском, но они сегодня самые честные.

    «Мне нужны убийцы. Будете воевать наравне с бойцами ЧВК «Вагнер» в штурмовых бригадах. Через полгода — или цинковый ящик, или полная амнистия. У кого впереди длинные сроки — выходи!» — практические цитаты. И есть в них для душегубов рай в конце тоннеля.

    Согласились 142 з/к. Артур тоже. Шесть лет он уже засидел, впереди пятнадцать, а ему 46 лет. Или доживать за колючкой до 60, или была не была, чем черт не шутит, великий русский авось. Каждый поймет, и мы поймем. Но Жулика туда с собой не возьмешь.

    Артуру раз в три месяца кто-то слал передачу, так что жил по-босяцки — на курево есть и ладно. А когда уходил, то все нажитое раздал.

    Он прощался с котом несколько ночей. А в начале августа ушел. Видать, кот или что-то не понял из его объяснений, или не поверил, что такое вообще возможно, и стал искать Артура по зоне.

    Заглядывал в разные отряды, на промзону, нырял в подвалы, залезал на чердаки. Стал дерганным, к себе не подпускал. Его подкармливали, конечно, но спасибо от него не дождешься. Осужденные шептались, никто не смеялся, пальцем не тыкал. Они не могли ни на что повлиять, как и мы здесь и сейчас.

    Однажды кот увидел аквариум, где кто-то из постояльцев держал сома. Он пару дней буквально не отходил от стеклянного ящика. Высиживал, вглядывался в рыбу, но это не про инстинкты. Кот сидел в позе сфинкса. И вдруг он начал биться головой о стекло. Ночами. За этим наблюдали пару дней. Видели даже кровь на аквариуме, кровь на его лбу.

    Кот пропал 11 сентября.

    Его даже поискали, ведь привыкли. И было решено, мол, нашел где ль щель, ушел на свободу. Коту это легче. Со временем забыли. А на днях по вечной тюремной почте пришла весть.

    Артур пал смертью храбрых. Как так, какая ситуация — кто разберет... Как в той песне: «Я быстро бегу, а пуля быстрей».

    И тут все понимающие спохватились, а потом братва вздрогнула.

    Его же убили в ночь с 11 на 12 сентября, а кот исчез уже 11-го днем. Это все меняет.

    Черный кот не просто почувствовал, что Артура больше нет на свете, он заранее ощутил смерть. Или он и есть смерть. Пошел за кем-то из нас.

    Евгений Вышенков, 47news

    фото: <a href="https://wp-s.ru/tag-na-telefon/%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82/page-3/?SP=0" class="io-leave-page _" target="_blank">wp-s.ru</a>
    фото: wp-s.ru

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    Комментарии 9

    Profi4Fun23 Окт 2022 в 15:56
    Фонтанка из последних сил пытается сохранить прежний лоск, но фИговый листочек становится все меньше и меньше.
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    piterez23 Окт 2022 в 15:21
    У Льва Толстого повесть про льва и маленькую собачонку имеет более социальный окрас, а эта история о потере двух существ, у которых внутренняя связь возникла из-за безысходности и разлука и гибель из-за глупости и обреченности...
    +0−0
    Свободу Лёхе!23 Окт 2022 в 15:08
    Не прочитал.. - проплакал! Может же, когда захочет! )
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