Один был Жуликом, а второй — Цыганом. Удивительная история о дружбе кота и заключенного

Собаки и преданность — вечная тема. Но кошки не входят в этот пантеон чувств. Мы изменим ваше представление. Эта история — герой именно нашего времени.

Случилось все только что в самом надежном месте Ленобласти — колонии строгого режима, в быту называемой «тройкой», в Форносово. А положено так — исправительная колония № 3 в Тосненском районе. Туда и посадили Артура. Не он гений этого текста, но его портрет важен.



Артур из цыган со всеми вытекающими. Сидеть стал лет с 25. Сначала за угон, потом за грабеж, еще что-то мелкое, наркотики — туда же. Предпоследний раз вышел на волю в 2013-м. А все его приговоры шли по городу Волхову. Последний раз его арестовали в 2015-м, но уже за крепкое убийство в Киришах. Мы даже об этом упоминали. Зашел в зону в мае 2017-го. Автор лично с ним не знаком, а те, кто с ним сидел в лагере, мне на днях рассказали:



«Он говорил, что пока сидел по предпоследнему приговору, убили его младшего брата. Говорил, что убивать этого человека он не хотел, а пришел к нему, чтобы посмотреть ему в глаза, чтобы увидеть в них страх, но разговор пошел совсем плохой и разбил он ему голову арматуриной».



Как там было на самом деле — вряд ли знает и архивное уголовное дело. Но отчасти доверять этим хроникам можно, ведь Артур пришел не один, а его подельник стоял для страховки рядом и ничего не делал. Да уж.

Артур не был балагуром. Категорически наоборот.

Худой, жилистый, смуглый — мышцы и кость, зубы — жемчуг. Нелюдимый. С блатными не водился, с теми, кто выслуживается перед администрацией — не общался, сотрудникам в погонах — никакого уважения. Сам в себе, одно слово — тяжелый. Да и влепили ему 21 год. Когда-то это называлось — «один на льдине». По душам разговаривал он только с одним живым существом.



Он нашел в колонии черного-черного котенка, еще совсем мокрым. Целыми днями его выхаживал. Даже живот ему тер мокрой тряпочкой, как лижут кошки языком, чтобы у котят не случился запор. И кот вырос в друга.

Артура поставили ночным дневальным в первый отряд, где живет хозобслуга колонии. Как бы это объяснить? Это зэк, дежурящий по общаге, но по ночам. Навскидку — не бей лежачего. Но там она почитаемая.

Человек на этом месте должен быть своим и для красных, и для черных. Вроде как он следит, что делается в темноте после отбоя, и должен стучать о неполадках, а вот если бежит проверка, то в его святые неписанные обязанности входит предупреждение сидельцев. Заодно нужно мигом убрать запрещенное. Например, ножи с кухни, керамическую посуду. Не успел — с тебя спросят. Причем и те, и другие. И непонятно, что хлопотнее.



«Кот всегда ночью бодрствовал. Он с Артуром всегда о чем-то разговаривал, шипел, мяукал, если Артур ему что-то показывал жестом, то кот тоже лапами дергал — отвечал. Цирк, да и только. Кошачий язык был громче слышен, чем Артура. А с утра до следующей ночи кот спал с Артуром. Артур на нижней кровати, кот — над ним. И если кто-то подходил поближе, то кот, как овчарка, поднимал голову и вглядывался. Будто мог зарычать и броситься. Сторожил». Так говорит мне тот, кто года два спал на шконке с ними рядом.



Кота же Артур назвал Жуликом. А у Артура было тоже естественное прозвище — Цыган. Жулика обходили все стороной, даже менты. И вдруг шлюз зоны распахнулся, и на черных джипах въехал человек-легенда, он же человек-война.

2 июля этого года в ИК-3 прошел своего рода митинг. Выступал знаковый бизнесмен России Евгений Пригожин. Его слова пахли адом, а не риском, но они сегодня самые честные.

«Мне нужны убийцы. Будете воевать наравне с бойцами ЧВК «Вагнер» в штурмовых бригадах. Через полгода — или цинковый ящик, или полная амнистия. У кого впереди длинные сроки — выходи!» — практические цитаты. И есть в них для душегубов рай в конце тоннеля.



Согласились 142 з/к. Артур тоже. Шесть лет он уже засидел, впереди пятнадцать, а ему 46 лет. Или доживать за колючкой до 60, или была не была, чем черт не шутит, великий русский авось. Каждый поймет, и мы поймем. Но Жулика туда с собой не возьмешь.

Артуру раз в три месяца кто-то слал передачу, так что жил по-босяцки — на курево есть и ладно. А когда уходил, то все нажитое раздал.



Он прощался с котом несколько ночей. А в начале августа ушел. Видать, кот или что-то не понял из его объяснений, или не поверил, что такое вообще возможно, и стал искать Артура по зоне.

Заглядывал в разные отряды, на промзону, нырял в подвалы, залезал на чердаки. Стал дерганным, к себе не подпускал. Его подкармливали, конечно, но спасибо от него не дождешься. Осужденные шептались, никто не смеялся, пальцем не тыкал. Они не могли ни на что повлиять, как и мы здесь и сейчас.

Однажды кот увидел аквариум, где кто-то из постояльцев держал сома. Он пару дней буквально не отходил от стеклянного ящика. Высиживал, вглядывался в рыбу, но это не про инстинкты. Кот сидел в позе сфинкса. И вдруг он начал биться головой о стекло. Ночами. За этим наблюдали пару дней. Видели даже кровь на аквариуме, кровь на его лбу.

