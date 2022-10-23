Дошло до сердца. Пассажира такси ударили тростью с лезвием в Сертолово

У алкомаркета в Сертолово нашли истекающего кровью юношу. По предварительным данным, он получил удар непростой тростью после ссоры с таксистом.
Раненого ночью субботы заметил житель улицы Сосновой и вызвал полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября. На том же месте скоро задержали подозреваемого — 49-летнего таксиста, жителя одного из южных регионов.
По предварительным данным, водитель приехал к дому № 9 по заказу, но остановился дальше того места, где стояли пассажиры. Один из них, будучи нетрезв, стал вести себя агрессивно, и таксист якобы схватился за трость, в рукоятке которой было лезвие.
Пострадавшего, 20-летнего жителя Сертолово, госпитализировали в тяжелом состоянии. Его ранили в грудь, лезвие задело сердце. Подозреваемого поместили в камеру, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.