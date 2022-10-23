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    Дошло до сердца. Пассажира такси ударили тростью с лезвием в Сертолово

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    7 комментариев

    У алкомаркета в Сертолово нашли истекающего кровью юношу. По предварительным данным, он получил удар непростой тростью после ссоры с таксистом.

    Раненого ночью субботы заметил житель улицы Сосновой и вызвал полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября. На том же месте скоро задержали подозреваемого — 49-летнего таксиста, жителя одного из южных регионов.

    По предварительным данным, водитель приехал к дому № 9 по заказу, но остановился дальше того места, где стояли пассажиры. Один из них, будучи нетрезв, стал вести себя агрессивно, и таксист якобы схватился за трость, в рукоятке которой было лезвие.

    Пострадавшего, 20-летнего жителя Сертолово, госпитализировали в тяжелом состоянии. Его ранили в грудь, лезвие задело сердце. Подозреваемого поместили в камеру, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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    Комментарии 7

    26608563023 Окт 2022 в 15:52
    Не к данной ситуации! С такси в нашем городе беда! Либо прав нет либо куплены! С осторожностью еду когда вижу такси!
    +1−0
    Oliv23 Окт 2022 в 15:20
    В любой пятничный, субботний поздний вечер на улицы вываливаются толпы подвыпившей люмпенообразной молодежи. Так они проводят свободное время. Так течет их жизнь, у многих - никчемная. Не буду говорить, что здоровое общество не заинтересовано, чтобы сограждане массово опускались до такого уровня. В нашем обществе всем все равно. А это взрастает поколение на ближайшее будущее, которое в какой-либо форме, прямо или косвенно, но когда-нибудь все равно повлияет на вашу жизнь. И, скорее всего, не в лучшую сторону.
    +4−0
    lexandr_5e4ce78957e8423 Окт 2022 в 14:15
    таксист мог бы просто уехать, да видимо тоже любитель тростью помахать
    +7−1
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