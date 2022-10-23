На реке Глухарке заметили необычную отдыхающую. Она умеет лаять, но кормить ее нельзя

На реке Глухарке поселилась белощекая казарка, птица отстала от стаи и решила отдохнуть в Петербурге, — рассказал 23 октября зоолог Павел Глазков.
«Казарки это отдельная группа гусей, — рассказал он. — По размеру они меньше других гусей, а в окрасе их оперения преобладают черный и белый цвета. Голос белощеких казарок напоминает собачий лай или сиплый кашель».
Раньше белощекие казарки числились в Красной книге, однако в последние десятилетия восстановили популяцию и были исключены оттуда. В Петербурге они — не редкие гости: здесь проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц. Весной они летят в Арктику и на Новую Землю, осенью — обратно в Западную Европу. Но в последнее время белощекие казарки стали гнездиться и прямо в Ленобласти — на островах Финского и Выборгского заливов в этом сезоне было замечено около полусотни пар.
Павел Глазков обращает внимание петербуржцев, что кормить казарок нельзя: им достаточно естественного корма. А вот если птицу приучить к подкормке, она потом не улетит на зиму и может погибнуть.
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