    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.2eur59.84
    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    На реке Глухарке заметили необычную отдыхающую. Она умеет лаять, но кормить ее нельзя

    5042
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    На реке Глухарке поселилась белощекая казарка, птица отстала от стаи и решила отдохнуть в Петербурге, — рассказал 23 октября зоолог Павел Глазков.

    «Казарки это отдельная группа гусей, — рассказал он. — По размеру они меньше других гусей, а в окрасе их оперения преобладают черный и белый цвета. Голос белощеких казарок напоминает собачий лай или сиплый кашель».

    Раньше белощекие казарки числились в Красной книге, однако в последние десятилетия восстановили популяцию и были исключены оттуда. В Петербурге они — не редкие гости: здесь проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц. Весной они летят в Арктику и на Новую Землю, осенью — обратно в Западную Европу. Но в последнее время белощекие казарки стали гнездиться и прямо в Ленобласти — на островах Финского и Выборгского заливов в этом сезоне было замечено около полусотни пар.

    Павел Глазков обращает внимание петербуржцев, что кормить казарок нельзя: им достаточно естественного корма. А вот если птицу приучить к подкормке, она потом не улетит на зиму и может погибнуть.

    Ранее «Фонтанка» обратила внимание на огромный косяк птиц над центром города.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close