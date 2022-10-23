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    Подростка-инвалида подстерег у парадной рукоблуд на юго-западе Петербурга

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    1 комментарий

    Приезжего подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки-инвалида. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга, об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

    Тревогу забила мама девочки: ночью на субботу позвонила в полицию и заявила, что неизвестный мужчина домогался ее дочери у парадной на улице Тамбасова. Девочке 13 лет, она инвалид второй группы и находится на домашнем обучении.

    Скоро на проспекте Ветеранов был задержан предполагаемый преступник: 26-летний гражданин одного из соседних государств, не состоящий на миграционном учете. Ему придется посидеть в камере, уже возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.

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    DrDick23 Окт 2022 в 12:14
    Судя по новостям, подавляющее число изнасилований совершают южане из соседних государств.
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