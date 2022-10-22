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    Ракета «Союз» со спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом проекта «Сфера» стартовала с Восточного

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    3 комментария

    С космодрома Восточный (Амурская область) запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д». Об этом вечером 22 октября сообщает Роскосмос.

    СМОТРИ / Telegram

    «Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутники на заданные орбиты», – рассказали в госкорпорации.

    Спутники «Гонец-М» предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли. С 2005 года на орбиту было выведено 22 таких аппарата.

    «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Он стал первым спутником федерального проекта «Сфера», куда войдут пять спутниковых группировок связи и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.

    Отметим, что в субботу с Плесецка была запущена ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту. Пуск произведен «в интересах Минобороны России».

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    Комментарии 3

    ssr23 Окт 2022 в 06:19
    Молодцы 3-я ракета за неделю. Будут ещё.
    +2−0
    deleted198423 Окт 2022 в 00:48
    давайте лучше поможем Маше, она болеет ((
    ps: на главной странице новость
    +0−1
    SU LUX INN22 Окт 2022 в 23:40
    недобра Новость!
    +2−2
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