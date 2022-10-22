    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, южн

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.2eur59.84

    В Новосибирском зоопарке появился на свет краснокнижный пингвин. Скоро он станет «трудным подростком»

    2668
    5 комментариев

    Пара пингвинов Гумбольдта из Новосибирского зоопарка стали родителями. Специалисты опекают малыша, появившегося на свет в начале октября, и готовятся к «подростковому» периоду.

    Когда птице исполнилось две недели, изменился подход в кормлении. Если сначала малышу давали измельчённую в блендере рыбу, то теперь он уже может уплетать мелкие кусочки филе. Об этом 22 октября сообщает портал NGS.RU.

    Сотрудники зверинца ожидают, что вскоре пингвин превратится в «трудного подростка». В это период своей жизни птенцы иногда показывают характер, а если им что-то не нравится, могут даже отказаться от еды. К счастью, это не навсегда.

    В зоопарке рассказали, что меняются и условия содержания малыша — пингвинов нельзя перегревать, а потому со второго дня их жизни температуру снижают, постепенно её доводят до +19 градусов.

    Вскоре юного пингвина переселят ближе к сородичам, он должен слышать голоса взрослых птиц и привыкать к ним.

    Пингвины Гумбольдта — один из мелких видов пингвинов длиной 70 см и весом около 4 кг. Эти птицы находятся на грани исчезновения, а также занесены в Международную Красную книгу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Свободу Лёхе!23 Окт 2022 в 01:49
    Уверен,что .. пингвины, вполне социальные животные, но - не Птицы! ) - Хочешь сейчас оспорить всех.. - "учёных"?! ) - Ну, хорошо, какая мне разница..) - А, сам-то ты кто?! ) - Поверь - не пингвин! ) - Чем докажешь? - Не прячу Тело Жалкое в Утёсах! ) - Но, Словами Человека ты говоришь! ) - Буря что ли уже Грянет? ) - Невозможно разговаривать с тобой серьёзно! - Господи, так "работает" Защита! ) Ты - Бог, я.. - Человек, не сможешь же Ты меня убедить, что я.. Рождён Тобой а, - не Родителями! ) - Попался! - Ну, совсем немного..) - Мне нравится, что.. умеешь и любишь ты обобщать! ) - А.., что Тебе во мне не нравится?! ) - Почти ты.. идеален, но.., что-то тебе мешает! - Господи, что?! ) - А.., может, не мешает, но.. - помогает! ) - За нос ты меня водишь! ) - Давай определимся, нужен ли я.. людям?! ) - Тут, без вариантов, - ненужен! - Ну, хоть кому-то..) - Сколько в тебе? - Как и положено, чуть меньше 0,5..) - Зачем тебе эта игра?) - Я..,так воспитан, за Родину болею! )
    +0−0
    Милая +22 Окт 2022 в 23:37
    Какой маленький! Хорошенький :))
    +3−0
    Семён Воля22 Окт 2022 в 23:08
    Миру - мир!
    +5−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close