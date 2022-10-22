В Новосибирском зоопарке появился на свет краснокнижный пингвин. Скоро он станет «трудным подростком»

Когда птице исполнилось две недели, изменился подход в кормлении. Если сначала малышу давали измельчённую в блендере рыбу, то теперь он уже может уплетать мелкие кусочки филе. Об этом 22 октября сообщает портал NGS.RU .

Пара пингвинов Гумбольдта из Новосибирского зоопарка стали родителями. Специалисты опекают малыша, появившегося на свет в начале октября, и готовятся к «подростковому» периоду.

Сотрудники зверинца ожидают, что вскоре пингвин превратится в «трудного подростка». В это период своей жизни птенцы иногда показывают характер, а если им что-то не нравится, могут даже отказаться от еды. К счастью, это не навсегда.

В зоопарке рассказали, что меняются и условия содержания малыша — пингвинов нельзя перегревать, а потому со второго дня их жизни температуру снижают, постепенно её доводят до +19 градусов.



Вскоре юного пингвина переселят ближе к сородичам, он должен слышать голоса взрослых птиц и привыкать к ним.

