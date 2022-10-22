Суд в Петербурге отпустил фигурантов дел о мошенничестве, потому что следствие не оставило ему выбора

Калининский райсуд Петербурга рассмотрел два дела, которые заставили его попомнить «добрым словом» руководителя следственного управления районного УМВД России. Его подчиненные просили избрать запрет определенных действий для подозреваемого и обвиняемого в мошенничестве, но не предоставили для этого никаких веских оснований.

Первым перед судом предстал петербуржец Даниил Асметкин. Ходатайство следствия гласило, что 17 октября он проник в квартиру некой гражданки К., которая под влиянием обмана передала ему 250 тыс. рублей.



Мужчина имеет гражданство России, место жительства и работы, не судим. 19 октября его задержали, а 21-го – выпустили из ИВС. Но документы об освобождении к делу не приложили.

«Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что за указанное выше преступление предусмотрено наказание на срок свыше 3 лет. И все», – развели руками в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Против удовлетворения ходатайства возражал даже прокурор, не говоря уже о защите. Государственный обвинитель указал на отсутствие каких-либо законных оснований для избрания меры пресечения.



Попыткой №2 стал Александр Рацэ, обвиняемый в совершении двух преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество). 18 октября он, по данным следствия, с разницей в 20 минут ввел в заблуждение двух пожилых людей и похитил у каждого по 500 тыс. рублей.

Следователь ссылался на то, что мужчина обвиняется в совершении преступления, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок свыше 3 лет, и в связи с этим просил запретить ему с 22:00 до 06:00 выходить из квартиры, в которой он проживает в Петербурге. Но как оказалось, мужчина живет там незаконно. Он зарегистрирован в Луге и по месту регистрации не проживает. Официально не работает. Вину не признал.



Суд разъяснил, что в соответствии со ст.15 Уголовно-процессуального кодекса РФ рассматривает ходатайства о мере пресечения только в пределах оснований, изложенных следователем, и не вправе выходить за его пределы, поскольку не является органом уголовного преследования. Иных оснований, кроме тяжести преступления, у следователя не было.

