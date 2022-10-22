    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.2eur59.84

    Суд в Петербурге отпустил фигурантов дел о мошенничестве, потому что следствие не оставило ему выбора

    1762
    5 комментариев

    Калининский райсуд Петербурга рассмотрел два дела, которые заставили его попомнить «добрым словом» руководителя следственного управления районного УМВД России. Его подчиненные просили избрать запрет определенных действий для подозреваемого и обвиняемого в мошенничестве, но не предоставили для этого никаких веских оснований.

    Первым перед судом предстал петербуржец Даниил Асметкин. Ходатайство следствия гласило, что 17 октября он проник в квартиру некой гражданки К., которая под влиянием обмана передала ему 250 тыс. рублей.

    Мужчина имеет гражданство России, место жительства и работы, не судим. 19 октября его задержали, а 21-го – выпустили из ИВС. Но документы об освобождении к делу не приложили.

    «Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что за указанное выше преступление предусмотрено наказание на срок свыше 3 лет. И все», – развели руками в объединенной пресс-службе петербургских судов.

    Против удовлетворения ходатайства возражал даже прокурор, не говоря уже о защите. Государственный обвинитель указал на отсутствие каких-либо законных оснований для избрания меры пресечения.

    Попыткой №2 стал Александр Рацэ, обвиняемый в совершении двух преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество). 18 октября он, по данным следствия, с разницей в 20 минут ввел в заблуждение двух пожилых людей и похитил у каждого по 500 тыс. рублей.

    Следователь ссылался на то, что мужчина обвиняется в совершении преступления, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок свыше 3 лет, и в связи с этим просил запретить ему с 22:00 до 06:00 выходить из квартиры, в которой он проживает в Петербурге. Но как оказалось, мужчина живет там незаконно. Он зарегистрирован в Луге и по месту регистрации не проживает. Официально не работает. Вину не признал.

    Суд разъяснил, что в соответствии со ст.15 Уголовно-процессуального кодекса РФ рассматривает ходатайства о мере пресечения только в пределах оснований, изложенных следователем, и не вправе выходить за его пределы, поскольку не является органом уголовного преследования. Иных оснований, кроме тяжести преступления, у следователя не было.

    В обоих случаях суд отказал и вынес частное постановление, указав на «"полное отсутствие знаний действующего УПК РФ" и абсолютное отсутствие контроля со стороны руководителя СУ УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга за действиями подчиненных сотрудников» при производстве данных уголовных дел.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    28001931822 Окт 2022 в 21:47
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    26608563022 Окт 2022 в 21:35
    Профессионалов разогнали или сами ушли! Осталось непонятно что! Тут не реформы нужны а возврат к прошлому!)))
    +1−0
    Лёxа Петров22 Окт 2022 в 21:35
    "полное отсутствие знаний действующего УПК РФ" и абсолютное отсутствие контроля со стороны руководителя СУ УМВД России по Калининскому району"
    фигурантов отпустил, а СУ конкретно опустил ))
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close