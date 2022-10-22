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    Найденные в лесу Петербурга канистры с химикатами вытянули более чем на 80 кг

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    1 комментарий

    Производственные химикаты, обнаруженные в лесном массиве в посёлке Левашово, переместили на ответственное хранение. Об этом «Фонтанке» 22 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

    «Выезжала бригада аварийной экологической службы ГУП «Экострой», наше подведомственное предприятие. Изъяли на ответственное хранение канистры. На них, конечно, написано, что это химические вещества, но что они в себе содержат, ещё только предстоит выяснить. Для поиска виновных лиц привлекли правоохранительные органы и прокуратуру», — заявили в ведомстве.

    Найденные ёмкости переместили на специальную площадку. Общий вес всех «находок» составил 81 кг.

    «Фонтанка» писала, что в лесном массиве в посёлке Левашово нашли разбросанные пластиковые канистры. Судя по надписям на них, внутри находятся нефтяной толуол и гидроксид натрия.

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    Комментарии 1

    28001931822 Окт 2022 в 21:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.нее Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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