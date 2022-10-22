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    В Китае объяснили, почему экс-генсека Ху Цзиньтао вывели из зала

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    13 комментариев

    Экс-председателю КНР Ху Цзиньтао стало плохо во время церемонии закрытия XX съезда Компартии в Пекине, поэтому он был вынужден ее покинуть. Об этом 22 октября пишет РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Синьхуа.

    Отмечается, что сейчас 79-летнему политику «намного лучше». Корреспондент агентства отметил, что Ху Цзиньтао «настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании» съезда, несмотря на здоровье, однако во время мероприятия почувствовал себя плохо.

    То, как Ху Цзиньтао выводили из зала, попало на видео журналистов. К нему подошли двое людей, один из которых взял бывшего генсека под руку и пытался увести, но тот будто бы удивился происходящему и уходить не хотел. Все же он был выведен из зала и не вернулся до конца заседания.

    Ху Цзиньтао был генеральным секретарем ЦК Компартии Китая с 2002 по 2012 год и занимал пост председателя КНР с 2003 по 2013 год. На этих постах его сменил действующий лидер страны Си Цзиньпин.

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    Комментарии 13

    28001931822 Окт 2022 в 21:50
    Д.о.б.р.ы.й де.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    Соловей-Помётчик22 Окт 2022 в 21:24
    да понятно зачем, чтобы не смог заявить, что за тайвань вы по зубам получите
    +1−0
    Alexey_5e4cc6c9ac19722 Окт 2022 в 20:40
    Как их всех власть манит.
    +3−1
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