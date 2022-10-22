В Китае объяснили, почему экс-генсека Ху Цзиньтао вывели из зала

Экс-председателю КНР Ху Цзиньтао стало плохо во время церемонии закрытия XX съезда Компартии в Пекине, поэтому он был вынужден ее покинуть. Об этом 22 октября пишет РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Синьхуа.



Отмечается, что сейчас 79-летнему политику «намного лучше». Корреспондент агентства отметил, что Ху Цзиньтао «настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании» съезда, несмотря на здоровье, однако во время мероприятия почувствовал себя плохо.