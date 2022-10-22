В Китае объяснили, почему экс-генсека Ху Цзиньтао вывели из зала

Экс-председателю КНР Ху Цзиньтао стало плохо во время церемонии закрытия XX съезда Компартии в Пекине, поэтому он был вынужден ее покинуть. Об этом 22 октября пишет РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Синьхуа.
Отмечается, что сейчас 79-летнему политику «намного лучше». Корреспондент агентства отметил, что Ху Цзиньтао «настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании» съезда, несмотря на здоровье, однако во время мероприятия почувствовал себя плохо.
То, как Ху Цзиньтао выводили из зала, попало на видео журналистов. К нему подошли двое людей, один из которых взял бывшего генсека под руку и пытался увести, но тот будто бы удивился происходящему и уходить не хотел. Все же он был выведен из зала и не вернулся до конца заседания.