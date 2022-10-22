Sky News: Борис Джонсон получил поддержку депутатов для борьбы за пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии и главы правительства. Об этом 22 октября пишет Sky News со ссылкой на источник.
Телеканал сообщает, что в субботу Джонсон вернулся в Великобританию вместе со своей семьей. Он прервал свой отпуск в Доминиканской Республике после отставки Лиз Трасс.
Ранее газета The Times сообщила, что Джонсон вновь намерен побороться за пост премьер-министра, который он занимал с 2019 по 2022 годы. Нынешняя глава правительства Лиз Трасс объявила об отставке, не проработав и двух месяцев.