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    Sky News: Борис Джонсон получил поддержку депутатов для борьбы за пост премьера

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    9 комментариев

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии и главы правительства. Об этом 22 октября пишет Sky News со ссылкой на источник.

    Телеканал сообщает, что в субботу Джонсон вернулся в Великобританию вместе со своей семьей. Он прервал свой отпуск в Доминиканской Республике после отставки Лиз Трасс.

    Ранее газета The Times сообщила, что Джонсон вновь намерен побороться за пост премьер-министра, который он занимал с 2019 по 2022 годы. Нынешняя глава правительства Лиз Трасс объявила об отставке, не проработав и двух месяцев.

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    Leo6422 Окт 2022 в 21:55
    Процитирую себя.

    "Похоже, Борис Джонсон станет первым в истории премьер-министром, который так быстро вернулся на свой пост )))"
    +0−0
    28001931822 Окт 2022 в 21:52
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.ст.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    Семён Воля22 Окт 2022 в 19:37
    При всех недостатках Бориса, он успешно вывел Британию из ЕС, вынес жесточайшее давление в течение всго срока своих полномочий.... и задаст нашему корольку хорошую трёпку....
    +3−2
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