Под Белгородом из-за обстрела погиб ребенок, а из Херсона вывозят жителей: новости вокруг СВО за 22 октября

В России продолжается частичная мобилизация Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 октября.

Обстрелы Белгородской области Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ обстреляли город Шебекино под Белгородом. 12 человек были ранены, двое погибли. По информации Следственного комитета, один из погибших — ребенок.

— 4 из них, [раненых], в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — объяснил Гладков.

Также из-за попадания снаряда почти 15 тысяч человек остались без электричества. Энергетики восстановили снабжение спустя несколько часов. В Белгородской области до 6 ноября продлили высокий уровень террористической опасности. Губернатор Подмосковья тем временем сообщил, что Московская область готова принять более 500 жителей приграничных районов. Пункты временного проживания организованы на базе детских оздоровительных лагерей.

Обстановка на Украине По информации местных властей и СМИ, воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов Украины. В разных городах слышали взрывы, а в ряде регионов отключили электроэнергию. По мнению директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко, жителям стоит приготовиться к долгому режиму экономии энергии. — Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года. Завершится это всё не раньше, чем через несколько месяцев после того, как мы отразим все атаки, — цитирует Харченко агентство УНН.



В «Укржелдороге» сообщили, что из-за дефицита энергии поезда переводят на тепловозную тягу. Замглавы администрации Киева предупредил, что зимой отопление может быть отключено на несколько суток или недель.

Горячая линия СК В Следственном комитете создали горячую линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей. Она доступна по телефону 8 800 100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). — Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный. Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем, — сообщили в ведомстве.

Ситуация в Херсоне Херсонская администрация призвала мирных жителей немедленно покинуть город.

— Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду, — сказано в телеграм-канале администрации. Власти подчеркнули, что выезд проходил «организованно и спокойно». Жителей попросили быть собранными и избегать паники.

Нововведения в России Правительство ужесточило экономические контрмеры, которые еще в 2018 году ввело против ряда украинских компаний, бизнесменов и политиков. Сейчас в этом списке более 900 украинских граждан и компаний. Для них предусмотрено замораживание средств и имущества на территории России, запрет на вывод капитала из страны, а теперь — и запрет заключать сделки по импорту связанных с ними товаров в Россию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных. Он предполагает налоговые каникулы для призванных и организаций, где они являются единственными учредителями. Срок оплаты продлевается для страховых взносов, различных сборов и налогов (за исключением НДФЛ), также приостанавливаются налоговые проверки таких фирм. Срок каникул — весь период службы мобилизованного, а также три месяца после нее.