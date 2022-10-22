«Кто-то на передовой, а кто-то губернатором». Беглов привез мобилизованным баулы со снаряжением и рассказал о защите Родины

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в воинскую часть в Ленобласти, где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы. Недавно так же поступил президент Владимир Путин, но он съездил в Рязанскую область.
Как сообщает 22 октября пресс-служба Смольного, глава города сначала побывал на полигоне, ему показали занятия военнослужащих, в том числе по подготовке снайперов, метанию гранат, штурму и обороне здания.
Судя по распространенным администрацией видеозаписям, на полигоне Беглов успел и пообщаться с военными, где рассказал им о положенных выплатах и льготах. Бойцы ответили, что деньги получили.
После губернатор зашел и в саму воинскую часть, где ему показали экипировку и условия, в которых живут бойцы. В столовой Беглова заверили, что военные получают калории в соответствии с нормой.
пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
В Смольном отметили, что Беглов передал мобилизованным петербуржцам именные комплекты (баулы), в которых собрано дополнительное снаряжение, средства личной гигиены, индивидуальные аптечки и спальные мешки.
В воинской части у губернатора состоялась еще одна, но более насыщенная беседа с мобилизованными и добровольцами. Одни жаловались на недостаточное вооружение, другие — на неудобную обувь, а третьи — на то, что получили лишь часть выплат. Со всеми бедами военным пообещали разобраться.
В конце Беглов выступил с речью и поблагодарил мобилизованных за гражданскую ответственность: «Время такое выпало, в наше время мы тоже с автоматами побывали в разных точках. Надо — значит надо. А кто, кроме нас? <…> То, что на сегодняшний день идет такая атака на нашу страну, так она тысячу лет идет, и тысячу лет мы побеждаем, на этот раз тоже победим. <…> Пришло время защищать Родину. Время выбрало нас: кто-то на передовой, кто-то губернатором, кто-то здесь тренирует бойцов, но все мы защищаем свою Родину».