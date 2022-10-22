«Кто-то на передовой, а кто-то губернатором». Беглов привез мобилизованным баулы со снаряжением и рассказал о защите Родины

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в воинскую часть в Ленобласти, где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы. Недавно так же поступил президент Владимир Путин , но он съездил в Рязанскую область.

После губернатор зашел и в саму воинскую часть, где ему показали экипировку и условия, в которых живут бойцы. В столовой Беглова заверили, что военные получают калории в соответствии с нормой.

В воинской части у губернатора состоялась еще одна, но более насыщенная беседа с мобилизованными и добровольцами. Одни жаловались на недостаточное вооружение, другие — на неудобную обувь, а третьи — на то, что получили лишь часть выплат. Со всеми бедами военным пообещали разобраться.



В конце Беглов выступил с речью и поблагодарил мобилизованных за гражданскую ответственность: «Время такое выпало, в наше время мы тоже с автоматами побывали в разных точках. Надо — значит надо. А кто, кроме нас? <…> То, что на сегодняшний день идет такая атака на нашу страну, так она тысячу лет идет, и тысячу лет мы побеждаем, на этот раз тоже победим. <…> Пришло время защищать Родину. Время выбрало нас: кто-то на передовой, кто-то губернатором, кто-то здесь тренирует бойцов, но все мы защищаем свою Родину».

