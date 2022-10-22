На Украине без света остаются около 1,5 млн абонентов

Больше миллиона жителей Украины остаются без электроснабжения в результате «ракетных ударов». Об этом 22 октября заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, пишет ТАСС.



По его словам, больше всего абонентов без света в Хмельницкой области — 672 тысячи. В Черкасской — 242 тысячи, в Николаевской — 188,4 тысячи.



«Укрэнерго» сообщало, что отключения энергоснабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

