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    Боевые действия на Украине

    На Украине без света остаются около 1,5 млн абонентов

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    12 комментариев

    Больше миллиона жителей Украины остаются без электроснабжения в результате «ракетных ударов». Об этом 22 октября заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, пишет ТАСС.

    По его словам, больше всего абонентов без света в Хмельницкой области — 672 тысячи. В Черкасской — 242 тысячи, в Николаевской — 188,4 тысячи.

    «Укрэнерго» сообщало, что отключения энергоснабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

    Ранее утром сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в ряде регионов Украины. Власти заявляли, что без электричества в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры остались жители Хмельницкого, Луцка и населенных пунктов Волынской области.

    В Минобороны РФ нанесение новых ударов пока не подтверждали.

    Напомним, что российская армия наносит массированные удары по объектам энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи с 10 октября после теракта на Крымском мосту. Власти Украины объявили, что по всей стране будут проводиться веерные отключения электроэнергии. Граждан просят экономить электричество.

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    Комментарии 12

    Pilat22 Окт 2022 в 18:19
    Врёт.
    Куда как больше
    +1−2
    SU LUX INN22 Окт 2022 в 17:56
    недобра Новина!
    +2−1
    VKuser17419822122 Окт 2022 в 17:47
    Да уж...есть чем гордится!
    +2−1
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