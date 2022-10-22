Петербургские разборки. Птицы и крыса выясняли, кто больше достоин обеда

Межклассовая разборка произошла на одной из улиц в Невском районе Петербурга. Своё право на сытный обед отстаивала наглая крыса, настороже стоял селезень.
Видеозапись, на которой животные ведут себя почти как люди, была сделана на Русановской улице. Об этом 22 октября сообщается в группе «ДТП и ЧП».
Судя по кадрам, селезень и вредный грызун — приятели. «Здоровяк» охранял хвостатого, отгоняя других уток, пока тот за обе щеки уплетал рассыпанное на земле съестное. Но вскоре с птичьей стороны подтянулось подкрепление — мелкого нахала и его защитника удалось прогнать.