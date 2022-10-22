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    Петербургские разборки. Птицы и крыса выясняли, кто больше достоин обеда

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    4 комментария

    Межклассовая разборка произошла на одной из улиц в Невском районе Петербурга. Своё право на сытный обед отстаивала наглая крыса, настороже стоял селезень.

    Видеозапись, на которой животные ведут себя почти как люди, была сделана на Русановской улице. Об этом 22 октября сообщается в группе «ДТП и ЧП».

    Судя по кадрам, селезень и вредный грызун — приятели. «Здоровяк» охранял хвостатого, отгоняя других уток, пока тот за обе щеки уплетал рассыпанное на земле съестное. Но вскоре с птичьей стороны подтянулось подкрепление — мелкого нахала и его защитника удалось прогнать.

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    Комментарии 4

    28001931822 Окт 2022 в 21:54
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.хо.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    27564035622 Окт 2022 в 18:36
    Кнопка "Развернуть" не работает. А на экранчике размером со спичечный коробок мало что видно
    +1−0
    Alex00022 Окт 2022 в 18:21
    Не, птицы и крыса - не то. Вот если бы крыса с тараканами бодалась...
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