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    Полицейские из Петербурга встретились с детьми в Луганске. Им показали, как прыгает Сахара

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    7 комментариев

    Петербургские полицейские побывали в «Незабудке» — так называется детский оздоровительный центр в Луганске. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Силовики рассказали детям о рабочих задачах и показали транспорт, на котором патрулируют город. Каждый из ребят даже смог посидеть за рулём машины.

    Больше всего внимания досталось служебной собаке по кличке Сахара. Под руководством кинолога хвостатая продемонстрировала, как умело выполняет команды.

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    Комментарии 7

    Непросто-и-точка22 Окт 2022 в 19:28
    а как бить их будут, если те будут чем-то недовольны и выйдут об этом сказать - показали?
    +2−0
    Dmitry Antonov22 Окт 2022 в 18:03
    А что делают полицейские из нашего города в Луганске? Простой и базовый вопрос.
    +4−0
    Соловей-Помётчик22 Окт 2022 в 17:31
    в сороковых наверняка были аналогичные лубочные картинки как полицейские развлекали детей, освобожденных от коммунизма
    +3−0
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