Полицейские из Петербурга встретились с детьми в Луганске. Им показали, как прыгает Сахара

Петербургские полицейские побывали в «Незабудке» — так называется детский оздоровительный центр в Луганске. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Силовики рассказали детям о рабочих задачах и показали транспорт, на котором патрулируют город. Каждый из ребят даже смог посидеть за рулём машины.



Больше всего внимания досталось служебной собаке по кличке Сахара. Под руководством кинолога хвостатая продемонстрировала, как умело выполняет команды.

