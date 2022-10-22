Бегуны перекроют улицы и изменят маршруты автобусов в центре Петербурга

С 17:00 22 октября до 16:30 23 октября закроют проезд по площади Растрелли . Одновременно до конца дня там будет запрещена парковка. Также из-за перекрытия изменится трасса автобусного маршрута № 136. С 17:00 22 октября до 9:55 23 октября и с 11:00 до 16:30 23 октября он будет ходить от метро «Чернышевская» до Шпалерной улицы по своей трассе, затем по Шпалерной и Лафонской улицам, и далее снова по обычному маршруту, сообщает СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В воскресенье, 23 октября, в центре Петербурга пройдет легкоатлетический пробег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». Но улицы начнут перекрывать уже вечером субботы.

Утром 23 октября, с 09:55 до 11:00, в несколько этапов будут перекрывать движение по Шпалерной улице, Лафонской улице, проспекту Чернышевского, Воскресенской набережной и Смольной набережной. Подробное расписание перекрытий читайте здесь. Парковку в районе ограничений запретят с полуночи до 11 часов утра.

С 09:55 до 11:00 23 октября из-за перекрытий трассы изменят четыре автобусных маршрута. Они будут следовать: