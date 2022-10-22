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    Бегуны перекроют улицы и изменят маршруты автобусов в центре Петербурга

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    8 комментариев

    В воскресенье, 23 октября, в центре Петербурга пройдет легкоатлетический пробег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». Но улицы начнут перекрывать уже вечером субботы.

    С 17:00 22 октября до 16:30 23 октября закроют проезд по площади Растрелли. Одновременно до конца дня там будет запрещена парковка. Также из-за перекрытия изменится трасса автобусного маршрута № 136. С 17:00 22 октября до 9:55 23 октября и с 11:00 до 16:30 23 октября он будет ходить от метро «Чернышевская» до Шпалерной улицы по своей трассе, затем по Шпалерной и Лафонской улицам, и далее снова по обычному маршруту, сообщает СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

    Утром 23 октября, с 09:55 до 11:00, в несколько этапов будут перекрывать движение по Шпалерной улице, Лафонской улице, проспекту Чернышевского, Воскресенской набережной и Смольной набережной. Подробное расписание перекрытий читайте здесь. Парковку в районе ограничений запретят с полуночи до 11 часов утра.

    С 09:55 до 11:00 23 октября из-за перекрытий трассы изменят четыре автобусных маршрута. Они будут следовать:

    • № 46 — от автостанции «Ладожская» по своей трассе до Тверской улицы, далее по Тверской, Таврической, Кирочной, Потемкинской улицам, улице Чайковского, Гагаринской улице и вновь по своей трассе (обратно: по своей трассе до Кирочной, далее по Кирочной, Таврической и Тверской улицам и далее по своей трассе);
    • № 54, № 74 — от Малой Балканской улицы по своим трассам до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому, площади Пролетарской Диктатуры, снова по Суворовскому и далее по своим трассам (обратно: по Суворовскому проспекту, далее — по своим трассам);
    • № 136 — от автостанции Ручьи по своей трассе до площади Пролетарской Диктатуры, далее по Тверской, Таврической и Кирочной улицам, затем — по своей трассе (обратно: по своей трассе до Кирочной улицы, далее по Кирочной, Таврической и Тверской улицам, площади Пролетарской Диктатуры и снова по своей трассе).

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    Комментарии 8

    Майор Пронин22 Окт 2022 в 20:08
    Спорткомитет бабло бюджетное отмывает через эти массовые мероприятия.
    +0−0
    jump22 Окт 2022 в 19:59
    а на финише будет мобильный военкомат.
    +0−0
    Kostyn22 Окт 2022 в 17:56
    Как-то все культурные и спортивные мероприятия на фоне происходящего воспринимаются неуместно. Возможно, это только у меня такое впечатление.
    +2−3
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