Бывший советник Трампа приговорен к тюрьме

Бывший советник Трампа в Белом доме Стив Бэннон приговорен к 4 месяцам тюрьмы. В заключение он должен отправиться за отказ от повестки в суд по делу о беспорядках в Капитолии в 2021 году. Об этом 21 октября сообщает CNBC.



Помимо заключения, советнику Трампа предстоит выплатить штраф в размере 6 500 долларов США. При этом Бэннон не будет отбывать наказание до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция.

Отмечается, что наказание, которое запрашивал федеральный прокурор, было выше. В частности, был запрошен штраф в размере 200 000 долларов.