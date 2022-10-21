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    Бывший советник Трампа приговорен к тюрьме

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    2 комментария

    Бывший советник Трампа в Белом доме Стив Бэннон приговорен к 4 месяцам тюрьмы. В заключение он должен отправиться за отказ от повестки в суд по делу о беспорядках в Капитолии в 2021 году. Об этом 21 октября сообщает CNBC.

    Помимо заключения, советнику Трампа предстоит выплатить штраф в размере 6 500 долларов США. При этом Бэннон не будет отбывать наказание до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция.

    Отмечается, что наказание, которое запрашивал федеральный прокурор, было выше. В частности, был запрошен штраф в размере 200 000 долларов.

    «Не выразил раскаяния и нападал на комитет по выборам на каждом шагу», — посчитал судья, тем не менее смягчив наказание.

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    Комментарии 2

    ViktorLeningrad22 Окт 2022 в 05:30
    А у нас это называется неприкасаемые. ЕД вообще элита общества.
    +0−0
    Свободу Лёхе!22 Окт 2022 в 00:55
    Мне нравится их.. Правосудие! )
    +1−0
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